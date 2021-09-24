Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de büyük heyecana sahne olan 6. hafta maçları geride kaldı. Fenerbahçe , sahasında ağırladığı Giresunspor'u mağlup ederek 3 puanla haftayı kapatırken Beşiktaş ve Trabzonspor, beraberlikler sonucunda puan kaybı yaşadılar. Galatasaray ise Kayserispor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle haftayı puansız geçti.

İddaa Risk Yönetimi, 6. haftanın sona ermesinin ardından 7. hafta maçları öncesinde Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Beşiktaş, oranlara göre şampiyonluğun favorisi konumunu korurken oranında artış yaşandı. Trabzonspor'un oranı sabit kalırken Galatasaray'da alınan mağlubiyet sonrası ciddi bir şekilde arttı. Fenerbahçe'nin oranında ise düşüş yaşandı.

İşte Süper Lig şampiyonluk oranları:

Beşiktaş - 2.75 (Bir önceki oran: 2.70)

Fenerbahçe - 2.90 (Bir önceki oran: 3.05)

Trabzonspor - 3.50 (Bir önceki oran: 3.50)

Galatasaray - 4.60 (Bir önceki oran: 4.00)

