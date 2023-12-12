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  4. SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

12.12.2023 18:13 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları 12 Aralık 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 12 sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 12 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 12 Aralık Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 12 ARALIK AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto çekilişi 12 Aralık Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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