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SÜPER LOTO SONUÇLARI 5 EYLÜL 2023! millipiyangoonline.com ile Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

05.09.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 5 Eylül 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 5 Eylül 2023 Salı akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 5 Eylül Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 5 EYLÜL 2023! millipiyangoonline.com ile Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 5 Eylül Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 5 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi 5 Eylül Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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