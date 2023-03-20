Süper Loto sonuçları açıklandı! 19 Mart Süper Loto çekiliş ve sonuç sorgulama

Süper Loto sonuçları ekranı araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş bu akşam yapılan çekilişi heyecanla bekliyordu. Her hafta noter huzurunda yapılan Süper Loto'nun hangi günler çekildiğine de ilgi epey fazla. Süper Loto sonuçları araştırma konusu oldu. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişe dair detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş MP canlı tv ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

19 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER OYNANIYOR?

Süper Loto haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu Süper Loto, her hafta heyecanla bekleniyor.





