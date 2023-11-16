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SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? 16 Kasım Süper Loto ne kadar devretti, nasıl oynanır? millipiyangoonline.com ile sorgulama

16.11.2023 19:00 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları 16 Kasım Perşembe akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 16 Kasım Perşembe akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? 16 Kasım Süper Loto ne kadar devretti, nasıl oynanır? millipiyangoonline.com ile sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? 16 Kasım Süper Loto ne kadar devretti, nasıl oynanır? millipiyangoonline.com ile sorgulama

Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto sonuçları bugün, Süper Loto ne kadar devretti' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyenler 16 Kasım Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar.Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

16 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 16 Kasım Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

16 KASIM SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

14 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 KASIM 2023 bilet sorgulama SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 KASIM 2023 bilet sorgulama

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 14 Kasım'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmışmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 45.157.872,60 ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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