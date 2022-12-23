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Şüphe üzerine durduruldu! Çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

23.12.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEM yolu gişelerinde polis ekipleri şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Yapılan aramada tırın dorsesinde saklanan çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Polisi gören bazı kaçak göçmenler ise brandaları yırtarak kaçmaya çalıştı.

Şüphe üzerine durduruldu! Çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 kara yolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği bir tırı durdurdu.

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KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polis ekiplerince yapılan aramada, TIR'ın brandayla kapalı olan dorsesinde bulunan çok sayıda kaçak göçmen olduğu belirlendi. Bu sırada kaçak göçmenlerden bazıları brandayı yırtarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri yakaladı.

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Sayısı açıklanmayan kaçak göçmenler, belediyeye ait otobüsle Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. TIR'ın sürücüsü ise gözaltına alındı. (AA-DHA)


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