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Süratli eş anlamlısı nedir? Süratli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

29.11.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca birçok dil birbirleriyle çeşitli yönlerden etkileşim içerisinde olmuştur. Dillerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda hem dilin ihtiyaç duyduğu kelimeler ve anlamlar hem de yeni sözcükler ve karşılıklar alıntılanmıştır. Türkçe de etkileşim yaşayan diller arasında yer alır. Türkçe ve Arapçanın etkileşimi sonucunda pek çok kelime alışverişi yaşanmıştır. "Sürat" kelimesinden türetilen süratli kelimesinin eş anlamlıları nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Süratli eş anlamlısı nedir? Süratli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Süratli kelimesi, sürat kökünden türetilmiş bir kelimedir. Sürat kökü, Arapça kökenli olmasının yanı sıra sürat köküne eklenen "+lI" ekiyle türetilen süratli kelimesi Türkçeleştirilmiş bir kelime olarak kabul edilir. "Hızlı gitme, hız" anlamlarında gelen sürat kelimesinden eklenen ekle sıfat görevinde kullanılan süratli kelimesinin Türkçenin yeni dönemlerinde türetildiği düşünülmektedir. Süratli eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında olduğu gibi anlam karşılıkları da bulunur. Türk Dil Kurumuna göre süratli kelimesinin anlam karşılığı "çabuk hareketlenen, çabuk giden, çabuk işleyen, hızlı" şeklindedir. Süratli kelimesinin cümle içerisinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Araba süratli bir şekilde hareket ettiğinden karşıya geçemedim.
  • Bu kadar süratli gidersen kaza yapmamız kaçınılmaz olacak.
  • Süratli bir şekilde bana doğru geldiğinden kenara çekilmek zorunda kaldım.
  • Yavaş değil de süratli gidersek varacağımız yere yetişebiliriz.
  • Süratli bir yolda yavaş gidersen hatalı sen olursun.
  • Ne kadar süratli hareket edersek o kadar çok rahat edeceğimizi düşünüyorum.
  • Bu süratli araçları sollamaktan başka çaremiz yoktu.
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Süratli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Çeşitli dillerde rastlanan kelimenin anlam karşılığı bulunduğu gibi süratli kelimesinin eş anlamı da bulunabilir. Süratlinin eş anlamlısı olan kelimeler cümlenin anlamına göre süratli yerine kullanılabilir. Süratli eş anlamlısı kelimeler:

  • Hızlı
  • Tez
  • Tam yol
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Süratlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Süratli kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Tez bir şekilde gidip geleceğine inanıyorum.
  • Tam yol hareket edersek yetişemeyeceğimiz hiçbir yer yok.
  • Tez vakitte ödevlerimi tamamlayıp ulaştırmaya gayret edeceğim.
  • Hızlı geldiğinden yavaş bir şekilde inceleyemedim.
  • Sınavımı tez bir şekilde bitirip sınıftan çıktım.
  • Bana raporları tez bir şekilde atmazsanız sunumumuzu yetiştiremeyeceğiz.
  • Benimleyken hızlı hareket etmezsen gelişemezsin.
  • Bu tam yol gidişiyle hepimizi korkutmuştu.
  • Firma hızlı bir şekilde üretime başlamıştı.
  • Eğer mutlu değilsen tez olarak bunu belirtmelisin.
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