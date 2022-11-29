Süratli eş anlamlısı nedir? Süratli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Süratli kelimesi, sürat kökünden türetilmiş bir kelimedir. Sürat kökü, Arapça kökenli olmasının yanı sıra sürat köküne eklenen "+lI" ekiyle türetilen süratli kelimesi Türkçeleştirilmiş bir kelime olarak kabul edilir. "Hızlı gitme, hız" anlamlarında gelen sürat kelimesinden eklenen ekle sıfat görevinde kullanılan süratli kelimesinin Türkçenin yeni dönemlerinde türetildiği düşünülmektedir. Süratli eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında olduğu gibi anlam karşılıkları da bulunur. Türk Dil Kurumuna göre süratli kelimesinin anlam karşılığı "çabuk hareketlenen, çabuk giden, çabuk işleyen, hızlı" şeklindedir. Süratli kelimesinin cümle içerisinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Araba süratli bir şekilde hareket ettiğinden karşıya geçemedim.

Bu kadar süratli gidersen kaza yapmamız kaçınılmaz olacak.

Süratli bir şekilde bana doğru geldiğinden kenara çekilmek zorunda kaldım.

Yavaş değil de süratli gidersek varacağımız yere yetişebiliriz.

Süratli bir yolda yavaş gidersen hatalı sen olursun.

Ne kadar süratli hareket edersek o kadar çok rahat edeceğimizi düşünüyorum.

Bu süratli araçları sollamaktan başka çaremiz yoktu.

Süratli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Çeşitli dillerde rastlanan kelimenin anlam karşılığı bulunduğu gibi süratli kelimesinin eş anlamı da bulunabilir. Süratlinin eş anlamlısı olan kelimeler cümlenin anlamına göre süratli yerine kullanılabilir. Süratli eş anlamlısı kelimeler:

Hızlı

Tez

Tam yol

Süratlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Süratli kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: