Uygun eş anlamlısı nedir? Uygun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uygun kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve çok uzun yıllardır kullanılmaya devam eder. Eski Türkçede "izlemek, uymak" anlamlarında kullanılan "uy-" fiiline eklenen "+gIn" ekiyle türetilmiştir. Eski dönemlerde "düzgün, uyumlu" gibi anlamlarda kullanılan uygun kelimesi daha sonra "münasip, layık" gibi anlamlar kazanmıştır. Cümle içinde gerek tek başına gerekse çeşitli kelimelerle birleşik kelime veya fiil türeterek kullanılabilen uygun kelimesi Türk Dil Kurumunda şu şekilde anlamlandırılmıştır:

Yakışır, yaraşır

Elverişli, yarar

Orantılı, oranlı

Uygun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde yer alan kelimelerin çoğunun eş anlamlısı olduğu gibi bazılarının birden fazla eş anlamlısı olabilir. Bu da Türkçenin yabancı dillerden birçok kelime aldığını gösterir. Birbirleri ile alternatif olan eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılır. Örneğin uygunun eş anlamlısı kelimeler aynı zamanda uygunun anlamdaşı olarak da bilinir. Uygun kelimesi yerine kullanılabilecek birde fazla eş anlamlı kelime bulunur. Uygun ile aynı anlamı taşıyan eş anlamlıları cümle içinde uygunun anlamlarda kullanılır. Uyguna alternatif olan pek çok eş anlamlısı olduğu için eş anlamlıları bilip cümle içinde kullanmak oldukça faydalıdır. Uygun eş anlamlısı olan sözcükler de tek başına kullanılabildikleri gibi cümle içinde de kullanılabilir. Uygun kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Yaraşır

Mutabık

Mütenasip

Elverişli

Yarar

Müsait

Muvafık

Makul

İyi

Munis

Münasip

Şayan

Şık

Tatminkâr

Yaraşıklı

İsabetli

Reva

Uygunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

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