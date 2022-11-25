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Uygun eş anlamlısı nedir? Uygun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler konuşma ve yazma dilinde daha fazla çeşitli kelime kullanmaya yardımcı kelimelerdir. Hem tekrara düşmeye engel olur hem de kelime dağarcığını zengin gösterir. Elverişli, müsait gibi birçok anlamı ifade eden uygun kelimesi de diğer bazı kelimeler gibi sık bir şekilde kullandığımız kelimeler arasında yer alır. Eş anlamı bakımından da zengin olan uygun kelimesi gibi eş anlamlıları da çokça kullanılır. Türkçe bir kelime olan uygun kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Uygun eş anlamlısı nedir? Uygun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uygun kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve çok uzun yıllardır kullanılmaya devam eder. Eski Türkçede "izlemek, uymak" anlamlarında kullanılan "uy-" fiiline eklenen "+gIn" ekiyle türetilmiştir. Eski dönemlerde "düzgün, uyumlu" gibi anlamlarda kullanılan uygun kelimesi daha sonra "münasip, layık" gibi anlamlar kazanmıştır. Cümle içinde gerek tek başına gerekse çeşitli kelimelerle birleşik kelime veya fiil türeterek kullanılabilen uygun kelimesi Türk Dil Kurumunda şu şekilde anlamlandırılmıştır:

  • Yakışır, yaraşır
  • Elverişli, yarar
  • Orantılı, oranlı
Neden eş anlamlısı nedir? Neden eş anlamlısı nedir?

Uygun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde yer alan kelimelerin çoğunun eş anlamlısı olduğu gibi bazılarının birden fazla eş anlamlısı olabilir. Bu da Türkçenin yabancı dillerden birçok kelime aldığını gösterir. Birbirleri ile alternatif olan eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılır. Örneğin uygunun eş anlamlısı kelimeler aynı zamanda uygunun anlamdaşı olarak da bilinir. Uygun kelimesi yerine kullanılabilecek birde fazla eş anlamlı kelime bulunur. Uygun ile aynı anlamı taşıyan eş anlamlıları cümle içinde uygunun anlamlarda kullanılır. Uyguna alternatif olan pek çok eş anlamlısı olduğu için eş anlamlıları bilip cümle içinde kullanmak oldukça faydalıdır. Uygun eş anlamlısı olan sözcükler de tek başına kullanılabildikleri gibi cümle içinde de kullanılabilir. Uygun kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Yaraşır
  • Mutabık
  • Mütenasip
  • Elverişli
  • Yarar
  • Müsait
  • Muvafık
  • Makul
  • İyi
  • Munis
  • Münasip
  • Şayan
  • Şık
  • Tatminkâr
  • Yaraşıklı
  • İsabetli
  • Reva
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Uygunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uygun ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler bakımından oldukça zengindir. Uygun ile aynı anlama gelen pek çok kelime bulunur. Bu kelimeler cümle içinde uygun kelimesinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Konuyu örnek cümleler ile açıklamak uygunun eş anlamlılarını anlamaya yardımcı olur. Uygun kelimesinin eş anlamı olan bazı kelimelerle örnek cümleler:

  • Onun bu konuda oldukça makul kararlar aldığını düşünüyorum.
  • Bu iş için oldukça elverişli birisin.
  • Okul müdürünün okul ile ilgili isabetli kararlar vereceğine eminiz.
  • Bu iş bizim için münasiptir.
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