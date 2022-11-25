Taraf eş anlamlısı nedir? Taraf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Taraf kelimesi bir şeyin merkeze olan noktalarının konumu anlamında kullanılsa da tara kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Taraf kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir.Arapçada "bakım, cihet, yan, yön" gibi anlamları karşılayan "ṭaraf" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de bu anlamlarda kullanılan kelime zaman içerisinde taraf tutmak gibi anlamları da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre taraf kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Sağ, sol, ön, arka, alt, üst vb. yanların her biri

Doğrultu, yön, yan.

Yöre, yer

İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her bir

Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi

Bir şeyin belli bölümü, kısmı

Taraf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tarafın eş anlamlısı olan sözcükler taraftan farklı yazılır ve okunur. Farklı yazılıp okunsa da cümlede aynı anlamı içerir. Ancak taraf kelimesinin birden fazla farklı anlamı olduğu için tarafın eş anlamlısı olan kelimeleri kullanırken mutlaka tarafın hangi anlamda kullanıldığını kontrol etmek gerekir. Taraf kelimesi ile aynı anlamları taşıyan eş anlamlıları cümle içinde kullanıldıkları zaman aslında aynı şey ifade edilir. Taraf eş anlamı olan sözcükler birden fazladır. Bu sözcüklerin her biri taraf ile aynı anlama geldiğinden cümle içinde kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Taraf kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Canip

Cephe

Cenah

Cihet

Kanat

Semt

Yaka

Yan

Yön

Yüz

Tarafın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler dilimizin kelime olarak zengin bir dil olduğunu gösterir. Gerek yazılı metinlerde gerekse konuşma dilinde eş anlamlı kelimeler kullanıldığı zaman kelime dağarcığı genişler ve etkin bir konuşma yapmaya yardımcı olur. Taraf eş anlamlısı kelimeler cümlede birbirleri yerine geçebilen sözcüklerdir. Tarafın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir: