Tamir eş anlamlısı nedir? Tamir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapça "taʿmīr" kelimesinden alıntılanan tamir sözcüğü düzeltmek, onarmak, yenilemek ve kullanılabilir hâle getirmek anlamlarına gelir. Tamir sözcüğü aynı zamanda mecaz olarak yapılan bir yanlışı düzeltmeye çalışmak anlamında da kullanılan bir kelimedir. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alan tamir kelimesi, tamirat olarak da kullanılabilir. Tamirin eş anlamlısı kelime da bu anlamları ifade eder ve tamir yerine cümle içerisinde kullanılabilir.

Tamir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hem gerçek hem de mecaz anlamı ile kullanılan tamir sözcüğüne günlük hayatta sıklıkla rastlamak mümkündür. Düzeltmek, onarmak, kullanılır hâle getirmek anlamlarını taşıyan tamir kelimesi ile aynı anlama gelen bir kelime de bulunur. Bu kelime tamir kelimesinin eş anlamı olan kelime olarak bilinir. Cümle içinde kullanıldığında anlam akışını bozmaz. Böylelikle aynı anlama gelen farklı cümleler kurulabilir. Tamir eş anlamlısı kelime "onarım" kelimesidir.

Tamir ve onarım aynı anlama gelir. Cümle içinde tamir ya da onarım kelimeleri kullanılarak aynı anlama gelen cümleler oluşturulabilir. Düzeltmek kelimesi de tamir ile benzer olsa da eş anlamlısı kelime değildir.

Tamirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler ile kurulan örnek cümleler konuyu pekiştirmek için yardımcı olacaktır. Tamirin eş anlamlısı olan onarım sözcüğü ile çeşitli cümleler kurulabilir. Tamirin eş anlamlısı olan sözcük ve tamir ile ilgili örnek cümleler: