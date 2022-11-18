Tabip eş anlamlısı nedir? Tabibin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe pek çok dilden çeşitli kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşmuş bir dildir. Tabip kelimesinin kökeni de türce değildir. Arapçadan dilimize geçmiş olan tabip kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından sağlık alanında çalışan, alanında uzman olacak eğitimler almış, hastalıklara tanı koyabilen ve tedavi uygulayan kişiler olarak belirlenmiştir. Tabibin eş anlamlısı olan kelimeler de cümle içinde kullanılabilir.

Tabip kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tabip kelimesi geçmişte oldukça yaygın kullanılan bir kelimeydi. Fakat günümüzde tabip kelimesi genellikle şarkı, şiir ve filmlerde duyulan bir kelime olarak kaldı. Bu durumun sebebi tabip ile aynı anlama gelen çeşitli kelimelerin de bulunmasıdır. Anlamdaş olarak adlandırılan, okunuş ve yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan kelimeler birbirleri yerine kullanıldığında cümlede anlam bozukluğuna sebep olmaz. Tabip kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir:

Hekim

Doktor

Günümüzde tabip eş anlamlısı kelimelerden yaygın olarak doktor kelimesi kullanılır. Hekim sözcüğü de yaygın olmasa da kullanımda olan bir sözcüktür. Hekim, doktor ve tabip kelimesi aynı anlama gelir.

Tabibin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin anlaşılması için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Tabip kelimesinin eş anlamlısı olan 2 kelime vardır. Bunlar hekim ve doktor kelimeleridir. Tabibin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: