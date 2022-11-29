Süreç eş anlamlısı nedir? Sürecin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Süreç kelimesinin kökeni Eski Türkçeye dayanır. Kelime, Eski Türkçe "sür-" fiiline "+(g)Aç" ekiyle de türetilip dilimize kazandırılmıştır. Yeni Türkçe kelimelerden birisi olan süreç kelimesi Fransızca "processus" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre süreç kelimesinin anlam karşılığı şu şekildedir:
Süreç kelimesini içeren cümle örnekleri kurmak gerekirse:
Süreç kelimesi Yeni Türkçe döneminde türetilmiş olsa bile uzun yıllardır dilimizde kendisine yer etmiş bir kelimedir. Süreç kelimesi pek çok alanda kullanılsa da sürecin eş anlamlısı kelimeler genellikle ticaret, ekonomi ya da çeşitli iş dallarında kullanılan terimlerdir. Bu nedenle süreç eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin ve kelimelerin bağlamını kontrol etmek gerekir. Süreç kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:
Süreç eş anlamlısı kelimelerin kullanım alanlarını pekiştirmenin en iyi yolu cümle içinde kullanmaktır. Böylece kelimelerin kullanım alanları ve bağlamları daha iyi görülür. Sürecin eş anlamlısı olan proses ve vetire kelimeleri ile çeşitli cümle örnekleri kurulabilir. Süreç kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: