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Süreç eş anlamlısı nedir? Sürecin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe uzun yıllardır pek çok dille alışveriş içerisinde olmuştur. Gerek kültürel, sosyal, ekonomik ve sosyolojik konularda kendini gösteren alışveriş gerekse de dil ve kelime gruplarında kendini göstermiştir. Ayrıca Türkçe kendi içerisinde de birçok yeniliğe gitmiştir. Geçmiş zamandan bu yana kendini güncellemeye ve yenilemeye özen göstermiştir. Süreç kelimesi de Türkçe kökenlisözcükler arasında yer alır. Peki, sürecin eş anlamlısı nedir?

Süreç eş anlamlısı nedir? Sürecin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Süreç kelimesinin kökeni Eski Türkçeye dayanır. Kelime, Eski Türkçe "sür-" fiiline "+(g)Aç" ekiyle de türetilip dilimize kazandırılmıştır. Yeni Türkçe kelimelerden birisi olan süreç kelimesi Fransızca "processus" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre süreç kelimesinin anlam karşılığı şu şekildedir:

  • Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi

Süreç kelimesini içeren cümle örnekleri kurmak gerekirse:

  • Bu kadar süreç içerisinde dediklerini yapmamız imkansız.
  • Aramızdaki bu ilişkiyi ilerleyen süreçlerde göstereceğini söyledi.
  • Kısa süreçlerde yapılan davranışları göz ardı etmek gerekir.
  • Eğer mutluysan yaşadığın tüm kötü süreçleri göz ardı etmelisin.
  • Genç adam hastalık sürecini çok zor bir şekilde atlatmış.
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Süreç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Süreç kelimesi Yeni Türkçe döneminde türetilmiş olsa bile uzun yıllardır dilimizde kendisine yer etmiş bir kelimedir. Süreç kelimesi pek çok alanda kullanılsa da sürecin eş anlamlısı kelimeler genellikle ticaret, ekonomi ya da çeşitli iş dallarında kullanılan terimlerdir. Bu nedenle süreç eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin ve kelimelerin bağlamını kontrol etmek gerekir. Süreç kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Proses
  • Vetire
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Sürecin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Süreç eş anlamlısı kelimelerin kullanım alanlarını pekiştirmenin en iyi yolu cümle içinde kullanmaktır. Böylece kelimelerin kullanım alanları ve bağlamları daha iyi görülür. Sürecin eş anlamlısı olan proses ve vetire kelimeleri ile çeşitli cümle örnekleri kurulabilir. Süreç kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Ürünlerin üretim prosesi esnasında makinelerde sıkıntı çıktığı için müdür prosesi sonlandırdı.
  • Medeniyetin son vetiresi artık akıl almaz bir hâl almıştı.
  • Eser yazma vetiresinde her şeyin sorunsuz geçmesi için inzivaya çekilmeyi bile düşünmüştü.
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