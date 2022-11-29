Süreç eş anlamlısı nedir? Sürecin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Süreç kelimesinin kökeni Eski Türkçeye dayanır. Kelime, Eski Türkçe "sür-" fiiline "+(g)Aç" ekiyle de türetilip dilimize kazandırılmıştır. Yeni Türkçe kelimelerden birisi olan süreç kelimesi Fransızca "processus" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre süreç kelimesinin anlam karşılığı şu şekildedir:

Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi

Süreç kelimesini içeren cümle örnekleri kurmak gerekirse:

Bu kadar süreç içerisinde dediklerini yapmamız imkansız.

Aramızdaki bu ilişkiyi ilerleyen süreçlerde göstereceğini söyledi.

Kısa süreçlerde yapılan davranışları göz ardı etmek gerekir.

Eğer mutluysan yaşadığın tüm kötü süreçleri göz ardı etmelisin.

Genç adam hastalık sürecini çok zor bir şekilde atlatmış.

Süreç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Süreç kelimesi Yeni Türkçe döneminde türetilmiş olsa bile uzun yıllardır dilimizde kendisine yer etmiş bir kelimedir. Süreç kelimesi pek çok alanda kullanılsa da sürecin eş anlamlısı kelimeler genellikle ticaret, ekonomi ya da çeşitli iş dallarında kullanılan terimlerdir. Bu nedenle süreç eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin ve kelimelerin bağlamını kontrol etmek gerekir. Süreç kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Proses

Vetire

Sürecin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Süreç eş anlamlısı kelimelerin kullanım alanlarını pekiştirmenin en iyi yolu cümle içinde kullanmaktır. Böylece kelimelerin kullanım alanları ve bağlamları daha iyi görülür. Sürecin eş anlamlısı olan proses ve vetire kelimeleri ile çeşitli cümle örnekleri kurulabilir. Süreç kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: