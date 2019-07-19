MAGAZİN

Süreyya Yalçın bronzluğuyla Eda Taşpınar'ın önüne geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

Bronz teniyle her zaman gündem olan Eda Taşpınar'ın artık bir rakibi var! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın son paylaşımlarıyla Eda Taşpınar'ın önüne geçti.

Süreyya Yalçın bronzluğuyla Eda Taşpınar'ın önüne geçti

Bronzluk denince akıllara malum ilk gelen isimlerden biri Eda Taşpınar... Ama bu haberden sonra fikriniz değişebilir...

Sosyetenin tanınmış simalarından Eda Taşpınar bronz teni ve fiziği ile her zaman gündem olur...

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Moda ikonları arasında yer alan Taşpınar mayo ve bikini tercihleriyle de dikkat çeken bir isim... Ancak aynı onun gibi sosyetenin tanınmış bir diğer ismi Süreyya Yalçın da mayo tercihleriyle çok sık gündemde...

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Adeta birbiriyle yarışıyor gibi duran bu iki ikoncan bu sefer de bronzluk konusuyla dikkat çekti. Süreyya Yalçın son paylaşımlarındaki ten rengiyle adeta Eda Taşpınar'a taş çıkardı.

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Süreyya Yalçın'ın ten rengi sosyal medyaya damga vurdu ve ünlü ismin fotoğrafına yorum yağdı.

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