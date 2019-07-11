MAGAZİN

Süreyya Yalçın bu defa çizmeleriyle güneşlendi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2019 21:08 | Son Güncelleme

Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, Bodrum tatilinde bikinisinin altına giydiği deri çizmelerle güneşlendi.

Süreyya Yalçın bu defa çizmeleriyle güneşlendi!

Miami'de yaşayan ve yaz tatili için Bodrum’u tercih eden Süreyya Yalçın, sıra dışı plaj tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Eşi, Ozan Baran ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran sosyetik güzel, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Daha önce özel tasarım bikini ve mayolarıyla pozlar veren Yalçın, bu defa da çizmeleriyle dikkat çekti.

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Bodrum'un sıcağına aldırış etmeyen Süreyya Yalçın, taşlarla süslü bikinisinin altına deri çizme giyerek teknede güneşlendi.

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Fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Yalçın, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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