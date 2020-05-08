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Süreyya Yalçın: Çok etkilenip, korktum

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

Koronavirüsü salgınından çok etkilendiğini söyleyen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, evden çıkmıyor. Yalçın, karantinada nasıl vakit geçirdiğini sevenleriyle paylaştı.

Süreyya Yalçın: Çok etkilenip, korktum

Süreyya Yalçın, iş insanı Ozan Baran ile Ocak 2016'da evlenip ABD’nin Miami'ye şehrine gelin gitmişti. Çift, geçen yaz tatile geldikleri Türkiye'de aralık ayına kadar kalıp, ABD’ye dönmüştü.

“ÇOK ETKİLENDİM”

MAG dergisine açıklama yapan sosyetik güzel Yalçın, “Çin'de ilk ölümler başladığında işin ciddiyetinin farkında değildim. Salgın tüm dünyaya yayılmaya başlayınca çok etkilenip korktum. Eşim üzülmemem için bana haberleri izlettirmiyor. Gerçekten de korku içindeyim. İleriye dönük hiçbir plan, program yapamıyorum. Şu an vatanımda olmayı çok ama çok isterdim” dedi.

“SORUN YOK”

Yalçın, “Karantina nasıl geçiyor?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “İki aydır karantinadayız. Evcimen olduğumuz için sorun yok aslında. Eşim ofise gitmeden çalışıyor. Ben ise bol bol kitap okuyorum ve köpeklerimle ilgileniyorum. Her hafta vitaminli serum alıyorum. Bünyemi güçlü tutmaya çalışıyorum. Asla misafir kabul etmiyor, kimseyle görüşmüyoruz. Hatta başkaları ile temastan kaçınmak adına işleri, Ozan ile birlikte dönüşümlü yapıyoruz. Umarım insanlar artık hijyenin önemini anlamış, doğaya verdikleri zararın farkına varmışlardır” ifadelerini kullandı.

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