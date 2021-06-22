Süreyya Yalçın'dan bebek mesajı

Süreyya Yalçın 2016’da Ozan Baran ile evlenip Amerika Miami’ye gelin gitmişti.

Nikah masasına oturduğundan beri her yıl hamile kaldığına dair dedikodular çıkan Süreyya Yalçın dün ilk kez çocuk mesajı verdi.

Eşi ile paylaştığı fotoğrafın altına “Belki seneye kucağımızda bebeğimiz ile böyle poz veririz” notunu düştü.

Öte yandan sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunan Yalçın, bunlara bir yenisini daha ekledi.



Leopar desenli bir elbiseyle objektif karşısına geçen Yalçın'ın, yüzüne uyguladığı abartılı fotoşop dikkat çekti.

