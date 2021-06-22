MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Süreyya Yalçın'dan bebek mesajı

Süreyya Yalçın'dan bebek mesajı

22.06.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran’la hayatını ABD’de sürdürüyor. Yalçın, önceki gün paylaştığı fotoğrafla bebek mesajı verdi. Öte yandan paylaştığı fotoğraflarda yaptığı abartılı photoshop, dikkatlerden kaçmadı.

Süreyya Yalçın'dan bebek mesajı

Süreyya Yalçın 2016’da Ozan Baran ile evlenip Amerika Miami’ye gelin gitmişti.

Nikah masasına oturduğundan beri her yıl hamile kaldığına dair dedikodular çıkan Süreyya Yalçın dün ilk kez çocuk mesajı verdi.

60d1be6b66a97cfe9b11bba6

Eşi ile paylaştığı fotoğrafın altına “Belki seneye kucağımızda bebeğimiz ile böyle poz veririz” notunu düştü.

60d1be6fae298b25b5273f89

Öte yandan sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunan Yalçın, bunlara bir yenisini daha ekledi.

60d1be7066a97cfe9ca925f5
Leopar desenli bir elbiseyle objektif karşısına geçen Yalçın'ın, yüzüne uyguladığı abartılı fotoşop dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Yıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilirYıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilir
Bikinili pozunu paylaşırken kocası öyle bir baktı ki...Bikinili pozunu paylaşırken kocası öyle bir baktı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Kırmızı rujunu eleştirenlere seslendi

Kırmızı rujunu eleştirenlere seslendi

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Temmuz ve Ağustos ayına dikkat

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Temmuz ve Ağustos ayına dikkat

Ümraniye'de baba evi ateşe vermişti 7 yaşındaki çocuk da öldü

Ümraniye'de baba evi ateşe vermişti 7 yaşındaki çocuk da öldü

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Kahreden olay! Ölmeden önce bu notu bırakmış

Kahreden olay! Ölmeden önce bu notu bırakmış

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Çıplak görüntülerini satıp para kazanıyor! Şaşırtan itiraf

Çıplak görüntülerini satıp para kazanıyor! Şaşırtan itiraf

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.