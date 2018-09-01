MAGAZİN

Süreyya Yalçın'ın Burning Man kostümleri olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2018 17:14 | Son Güncelleme

ABD’nin Nevada çölünde düzenlenen Burning Man 2018 Festivali'ne giden Süreyya Yalçın, iddialı kostümlerine bir yenisini daha ekledi. Yalçın'ın kostümü olay oldu

Süreyya Yalçın'ın Burning Man kostümleri olay oldu

ABD’nin Nevada çölünde düzenlenen Burning Man 2018 Festivali'ne giden Süreyya Yalçın iddialı kostümleriyle sosyal medyayı sallıyor.

Gösterişli mücevherleriyle sıkça magazin gündemine damgasını vuran Süreyya Yalçın, pırlanta ve swarovski taşlarla kaplattığı iskelet maskesiyle geçtiğimiz günlerde festivalde boy göstermişti.

Bu kez ışıklı bir kostüm tercih eden Yalçın, çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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İşte Yalçın'in kostümlerinden örnekler:

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Burning Man kostümleri Süreyya Yalçın Süreyya Yalçın instagram

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