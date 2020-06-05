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Süreyya Yalçın köpeğine de maske taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Karantina sürecini eşiyle Amerika'da geçiren Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevimli dostunu takipçileriyle paylaştı.

Süreyya Yalçın köpeğine de maske taktı

Bir süredir Amerika’da yaşayan Süreyya Yalçın, önceki gün Florida’dan paylaşım yaptı.

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Ailesine ‘Bebe’ isimli sevimli bir dost daha katan Yalçın’ın, köpeğine de maske takması dikkatlerden kaçmadı.

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