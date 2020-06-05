Süreyya Yalçın köpeğine de maske taktı

Bir s\u00fcredir Amerika\u2019da ya\u015fayan S\u00fcreyya Yal\u00e7\u0131n, \u00f6nceki g\u00fcn Florida\u2019dan payla\u015f\u0131m yapt\u0131.\n\nAilesine \u2018Bebe\u2019 isimli sevimli bir dost daha katan Yal\u00e7\u0131n\u2019\u0131n, k\u00f6pe\u011fine de maske takmas\u0131 dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Muhte\u015fem g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Aylar sonra yeniden...Hesab\u0131na para ya\u011f\u0131nca \u015foke oldu! Paralar\u0131...\u0130\u015fte Benim Stilim'de \u00fcnlenmi\u015fti! Evrim ge\u00e7irdi
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