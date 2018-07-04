Süreyya Yalçın yine plajın en dikkat çeken ünlüsü

Süreyya Yalçın ve Ozan Baran önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi. Yalçın, önü açık topuklu şeffaf bootie ile yine plajın en dikkat çeken ismi oldu.

Süreyya Yalçın eşi Ozan Baran’la geldiği Bodrum’da tatiline devam ediyor. Sıra dışı tarzıyla her zaman ilgi odağı olmayı başaran sosyetik isim önceki gün de Türkübükü’nde objektife takıldı. Önü açık şeffaf topuklu bootie ve leopar desenli bikinisiyle dikkat çeken Yalçın, eşiyle el ele yürüyüş yaptıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bir zodyak bota bindi.

Grup, Baran’ın kullandığı zodyak botla Yalçın’a ait tekneye gitti.



