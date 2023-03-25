Suriye'de sıcak saatler: ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi!

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahası ile çevresine roket saldırıları düzenlendi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapıldı.

ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı ile mukabelede bulundu.

SABAH SAATLERİNDE DE VURULMUŞTU

Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası ve çevresine sabah saatlerinde de roket saldırıları düzenlenmişti.

Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, yerel saatle 08.05 sularında Deyrizor'da ABD tarafından Yeşil Köy olarak adlandırılan üsse 10 roketle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden roket saldırılarıyla hedef alınıyor.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI

Deyrizor ili İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor. (AA)

