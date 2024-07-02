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  4. Suriye'de Türk bayrağına saldırı: Suriyeli komutanlardan 'provokasyon' uyarısı

Suriye'de Türk bayrağına saldırı: Suriyeli komutanlardan 'provokasyon' uyarısı

02.07.2024 10:30
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Suriye’de yaşanan olaylarla ilgili Suriyeli yerel askeri yetkililerden açıklama geldi. Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa “Hataya hata ile karşılık vermemeliyiz” dedi. Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz "Karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız" mesajını verdi.

Suriye'de Türk bayrağına saldırı: Suriyeli komutanlardan 'provokasyon' uyarısı

Suriye'de Türk bayrağının yakılması Türkiye'de büyük tepki topladı. Kayseri'de Suriyeli bir kişinin 5 yaşındaki Suriyeli bir çocuğa tecavüz etmesi de ilçeyi ayağa kaldırmıştı. Suriyeli yerel askeri yetkililerden açıklama geldi.

"PROVOKATÖRLERE UYMAMAMIZ GEREK"

Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa ile Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz, Kayseri’de çıkan ve ardından Türkiye’nin kontrolündeki Suriye bölgelerine sıçrayan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. “Provokatörlere uymamamız gerek” diyen Fehim İsa, “Özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran, kamu malları ile özel mülklere zarar veren provokatörlere uymamamız gerek. Fitne ateşi yakan, fitneye körük ile gidenlerin peşine takılmamamız gerek. Türk bayrağına saygılı olmamız gerek. Mübarek devrim bayrağımızın bizim için kutsal olduğu gibi Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir. Son olarak özgür halkımızı akıllı ve bilinçle olmaya davet ediyoruz. Özgürleştirilmiş bölgeleri belirsizliğe sürüklememeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZI İTİDALLİ DAVRANMAYA VE MEŞRU TALEPLERİNİ BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE İFADE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz ise, Suriye halkının mücadelesinde yanlarında olan Türk halkının, bir takım ırkçılarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Kurtarılan bölgelerin yaşadığı güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin öneminin altını çizen Ebul İz, “Bu açıdan bakıldığında Cephe El Şamiye liderliği, üyelerine güvenlik ve emniyeti sağlamak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarını korumak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiği konusunda talimatlar yayınladı. Bu nedenle devrimci halkımızı itidalli davranmaya ve meşru taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz” dedi.

“HALKIN TÜM BİLEŞENLERİ ARASINDAKİ KARŞILIKLI SAYGININ İMAJINI ÇARPITANLARDAN HESAP SORMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Sivil barışı korumanın önemine değinen Ebul İz, “ İnsanlara veya mallara yönelik her türlü sabotaj veya suistimal eylemini de güçlü bir şekilde kınıyoruz. Barışçıl hareketin, barış içinde bir arada yaşamanın ve halkın tüm bileşenleri arasındaki karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız” ifadelerini de kullandı.

Müşterek Kuvvetler ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili kurumlarıyla temas halinde bulundukları ifade ederek, özgürleştirilmiş bölge halkını provokatif amaçlı kişilerin peşinden gitmemeye çağırdı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
suriye
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