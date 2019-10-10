Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna başlattığı harekatın ikinci gününde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK tarafından Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Öte yandan ajanslar, obüs atışlarıyla vurulan Resulayn ve Tel Abyad'dan dumanlar yükseldiğini ve çatışma seslerinin geldiğini bildirdi.
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