HABER

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna başlattığı harekatın ikinci gününde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK tarafından Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan ajanslar, obüs atışlarıyla vurulan Resulayn ve Tel Abyad'dan dumanlar yükseldiğini ve çatışma seslerinin geldiğini bildirdi.

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Sinagog saldırganı o anları sosyal medyadan canlı yayınlamışSinagog saldırganı o anları sosyal medyadan canlı yayınlamış
Halle saldırısı: "Aşırı sağ yeni bir nitelik kazandı"Halle saldırısı: "Aşırı sağ yeni bir nitelik kazandı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Milli Ordusu fıratın doğusu

En Çok Okunan Haberler

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan bir açıklama daha

Trump'tan bir açıklama daha

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinagog saldırganı o anları sosyal medyadan canlı yayınlamış

Sinagog saldırganı o anları sosyal medyadan canlı yayınlamış

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Terör örgütü SDG, IŞİD'e karşı savaşmayı bıraktı!

Terör örgütü SDG, IŞİD'e karşı savaşmayı bıraktı!

Batı'nın Suriye operasyonuyla ilgili 4 kaygısı!

Batı'nın Suriye operasyonuyla ilgili 4 kaygısı!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle! Yaptırıma hazırlanıyorlar!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Son dakika: Trump'tan bir açıklama daha

Trump'tan bir açıklama daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.