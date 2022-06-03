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Suriye üzerinden toz taşınımı haberine ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan olay yorum! "Yarısı taşınmış zaten..."

03.06.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Türkiye'nin bazı bölgeleri için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yaptı. Mülteci konusunda sık sık tepkisini dile getiren ünlü şarkıcı Tan Taççı, bu defa söz konusu haberi alıntılayarak, "Suriye'nin yarısı taşınmış zaten, tozu taşınsa ne olacak?" yorumuyla sosyal medyada gündeme geldi.

Suriye üzerinden toz taşınımı haberine ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan olay yorum! "Yarısı taşınmış zaten..."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yaptı.

Mülteci-sığınmacı konusunda daha önce de tepkisini dile getiren ünlü şarkıcı Tan Taççı, bu defa hava durumu haberini alıntılayarak, "Suriye'nin yarısı taşınmış zaten, tozu taşınsa ne olacak?" yorumuyla sosyal medyada gündeme geldi.

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Taşçı'nın yorumuna sosyal medyadan pek çok yorum geldi.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, asansörde bir kadına tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs, daha sonra genç kıza tekme atarak kaçmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan suçlu, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Twitter'da bu haber üzerinden yorumda bulunan Tan Taşçı, "Yine bir sığınmacı kardeşimizin arpası bol gelmiş! Tecavüz, cinayet, şiddet uygulayası gelmiş. Sahi bi işe yaramaz insan sürüleri neden ülkemize sokuldu?" yorumuyla uzun süre gündem yaratmıştı.

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