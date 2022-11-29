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Suriye'ye yönelik olası harekat öncesi ABD'den açıklama! "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var"

29.11.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası kara harekatına ilişkin ABD'den açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır." ifadelerine yer verildi.

Suriye'ye yönelik olası harekat öncesi ABD'den açıklama! "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "Türkiye'nin terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu ancak bunun 'DEAŞ ile mücadeleye zarar vermemesi' gerektiği" açıklamasını yineledi.

Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini belirten Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, son günlerde Türkiye'nin ülkenin çeşitli yerlerinde ve Suriye sınırında "terör kurbanı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır. Aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesini istiyoruz ve özellikle de sivillerin daha çok ölümüne neden olacak hiçbir eylemi görmek istemiyoruz. DEAŞ ile mücadelede Suriyeli mevkidaşlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz, DEAŞ Irak ve Suriye'de geçerli bir tehdit olmayı sürdürüyor."

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"TÜRKİYE TERÖR SALDIRILARINA MARUZ KALDI"

Bir gazetecinin, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz?" sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim DEAŞ ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye'de DEAŞ ile mücadele eden askerlerimiz var. Suriye'de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada ve SDG'ye destek veriyor."

Kirby, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında "meşru terör tehdidi"yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu söylemişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye abd

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