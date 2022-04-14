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Suriyeli esnaf yola sandalye koyup "Erkek olan gelsin" demişti! Bağcılar'daki olayın yeni görüntüsü ortaya çıktı

14.04.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Suriyeli bir esnaf yola sandalye koyarak oturmuş, o sırada aracıyla geçen bir vatandaş yol isteyince kavga çıkmıştı. Esnaf daha sonra ise sandalyeyi yine yolara koyarak etrafa tehditler savurarak "Erkek olan gelsin" demişti. Yaşananlar bir anda ülke gündemine otururken, kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Bağcılar'da Suriyeli bir esnafın, yola koyduğu sandalyeye başlayan kavga sosyal medyada yayılınca bir anda gündem oldu. Kavganın ardından "Erkek olan gelsin" diye etrafa tehdit savuran Hamza Hammamı sınır dışı edilmeyi beklerken, olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında geçen bir sürücü, dükkanının önündeki yolun kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf Hamza Hammamı'nı trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi.

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"ERKEK OLAN GELSİN"

Bu sırada Hamza Hammamı, dükkanından sandalyeyi tekrar çıkartıp oturarak "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

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SINIR DIŞI EDİLECEK

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, Hamza Hammamı hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Hammamı, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma sırasında bir kişinin aracından kağıda sarılı bir şekilde pala çıkarıp Hammamı'ya saldırmaya çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ara girmesiyle palalı saldırgan uzaklaştırılıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Bağcılar
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