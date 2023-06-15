Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Kendisini ‘Suriyeli’ ve ‘patron’ olarak tanıtan kişinin "Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum" şeklindeki sözlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sokak röportajında iddiayı ortaya atan kişinin Suriyeli değil Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

"ŞAHISLA İLGİLİ ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

DMM'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Yapılan araştırmalar neticesinde, röportajı veren şahsın Şanlıurfa / Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Suriyeli olduğunu iddia ederek, "Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum" şeklinde açıklamalarda bulunan şahsın beyanları doğru değildir."

Suriyeli olduğunu iddia ederek, "Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum" şeklinde açıklamalarda bulunan şahsın beyanları doğru değildir.



Şahsın, Şanlıurfa/Viranşehir nüfusuna kayıtlı Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir.⬇️ pic.twitter.com/XE0rpZ2zQn — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 14, 2023



