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'Suriyeliler bir Türk'ü bıçaklayarak öldürdü' iddiası gündem oldu! Aydın Valiliği'nden açıklama

02.06.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. Uşak'ta geçtiği belirtilen olayda bir Türk'ün Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Aydın Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, olayın Aydın'da iki Türk'ün arasında gerçekleştiğini ifade etti.

'Suriyeliler bir Türk'ü bıçaklayarak öldürdü' iddiası gündem oldu! Aydın Valiliği'nden açıklama

Sosyal medyada “Uşak’ta Suriyeli’nin Türk vatandaşını bıçaklama anı” iddiasıyla paylaşılan olay ile ilgili Aydın Valiliği’nden açıklama geldi. Uşak’ta gerçekleştiği ileri sürülen olayın 27 Şubat günü Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahalle’de meydana geldiğini belirten Aydın Valiliği, konuya ilişkin şahısların Türk vatandaşı olduğunu ve paylaşılan görüntü ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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"ŞAHISLAR SURİYE UYRUKLU DEĞİL, TÜRK VATANDAŞI"

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Son günlerde özellikle sosyal medyada, Aydın ilinde Suriye uyruklu bir vatandaşın Türk vatandaşını bıçaklamak suretiyle öldürdüğüne dair çıkan haberler ile ilgili olarak basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Bahse konu olay, 27.02.2023 günü ilimiz Orta Mahalle 213 Sokakta meydana gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan T.E isimli şahıs yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan A.Y’yi kesici aletle yaralamış, yaralı şahıs bir ay sonra 28.03.2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, bu yüzden şüpheli T.E, 28.03.2023 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Olayda adı geçen şahıslar Suriye uyruklu değil, Türk vatandaşı olup, özellikle sosyal medya mecralarında bu konu ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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sosyal medya Aydın suriyeli

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