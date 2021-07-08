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Sürpriz çift Selin Şekerci ve İbrahim Selim'den ilk paylaşım: "Nasıl şaka?"

08.07.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular İbrahim Selim ve Selin Şekerci, aşkları ortaya çıktığından beri daha rahat davranıyor. Dün birlikte ilk paylaşımını yapan çift, herkesi çok güldürdü.

Sürpriz çift Selin Şekerci ve İbrahim Selim'den ilk paylaşım: "Nasıl şaka?"

Ünlü oyuncular Selin Şekerci ve İbrahim Selim'in aşkı son günlerin en ilgi çeken olaylarından biri oldu. Bir yandan oyunculuk yapan bir yandan da YouTube'da bir talk show sunan İbrahim Selim, kısa bir süre önce programında "Yeşilçam" dizisiyle gündemde olan Selin Şekerci'yi de ağırladı. Sonradan anlaşıldı ki, programın en samimi ve eğlenceli bölümlerinden biri olan bu bölüm, yeni bir aşka vesile oldu. Çekimler sırasında kaynaşan ve görüşmeye başlayan ikili, kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açtı. Sadece yakın arkadaşlarına söyleseler de, haberin yayılması uzun sürmedi. Birkaç gün önce Selin Şekerci'nin doğruladığı ilişki, ikilinin birlikte tatile çıkmasıyla belgelenmiş oldu. Dün gece de ilk çift paylaşımı geldi.

Herkesi çok güldürdüler

Selin Şekerci İbrahim Selim

Esprili kişilikleriyle bilinen ikili, programda kaynaşmalarına atıf yaparak bir "İbrahim Selim ile Bu Gece" esprisi yaptı.

Selin Şekerci İbrahim Selim

"Hanımlar, beyler... 'Selin Selim ile Bu Gece'nin konuğu İbrahim Şekerci" diyen çift, "Nasıl şaka?" diye sorarak takipçilerini çok güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Şekerci İbrahim Selim
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