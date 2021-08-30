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Sürücünün araçtan fırlayıp öldüğü kaza güvenlik kamerasında

30.08.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da meydana gelen kazada araçtan fırlayan sürücü feci şekilde can verdi. O anlar kameralara yansıdı.

Sürücünün araçtan fırlayıp öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Kaza, öğle saatlerinde Bursa-Ankara yolunda Serme Mahallesi civarında meydana geldi.

ARAÇTAN FIRLAYIP BARİYERLERE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, aracın sürücüsü Ahmet Yavuz, ana yol üzerinde geri geri gelirken, Özkan K. idaresindeki cip arkadan çarptı. Yavuz, araçtan fırlayıp bariyerlere çarptı. Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik tedbiri alınırken, çarpan aracın yaralı sürücüsü Özkan K. ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, geri geri gelen beyaz araca düz yolda ilerleyen cipin çarptığı görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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