Sürücünün araçtan fırlayıp öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Kaza, öğle saatlerinde Bursa-Ankara yolunda Serme Mahallesi civarında meydana geldi.

ARAÇTAN FIRLAYIP BARİYERLERE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, aracın sürücüsü Ahmet Yavuz, ana yol üzerinde geri geri gelirken, Özkan K. idaresindeki cip arkadan çarptı. Yavuz, araçtan fırlayıp bariyerlere çarptı. Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik tedbiri alınırken, çarpan aracın yaralı sürücüsü Özkan K. ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, geri geri gelen beyaz araca düz yolda ilerleyen cipin çarptığı görüldü. (İHA)



