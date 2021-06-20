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Survivor 19 Haziran 2021’de dokunulmazlığı kim kazandı? Yarı final biletini hangi oyuncu kazandı?

20.06.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor adım adım finale doğru ilerlerken yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Survivor Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 19 Haziran 2021’de dokunulmazlığı kim kazandı? Yarı final biletini hangi oyuncu kazandı?

Survivor Türkiye’de dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. 19 Haziran Survivor 2021’de 1. bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Kıyasıya mücadeleler sonunda dokunulmazlık sembolünü ve ödülü kazanan yarışmacı, rahat bir nefes aldı.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da finale çok az bir zaman kala 5 yarışmacı şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Survivor Türkiye’de beş yarışmacı kaldığı için dokunulmazlık oyunu kuralları değişti. Buna göre sıralama turunda ilk üç isim, yarı finale direkt kalacak, diğer iki isim ön eleme turunda karşılaşacaktı. İlk üç sırayı alan İsmail, Poyraz ve Aleyna oldu. Berkay ile Ayşe ön eleme turunda karşılaştı.

Dokunulmazlık oyununda Berkay’ı yenen Ayşe, yarı finalde İsmail’in rakibi oldu. Son karşılaşmada ise kazanan Aleyna ve İsmail, finalde karşı karşıya geldi. Final mücadelesini kazanan 5-1 skorla Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Bu akşam, dokunulmazlık sembolünü kazanacak yarışmacı, ayrıca patates salatası ve şnitzel olan yemek ödülünü de kazanacak.

SURVİVOR’DA PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 performans oyunu finalinde semboller yarışmacılara can olarak avantaj sağladı. Üçer sembolü olan İsmail ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun beşer canla performans oyununa başladı. Ayşe ve Poyraz, ilk elenen isimler oldu. Sonrasında oyuna veda eden Berkay oldu. Performans oyununda sona kalan isimler İsmail ile Aleyna oldu. Yarışmacılardan kazanan İsmail Balaban oldu ve bu haftayı dokunulmazlık ile kapattı. İstanbul’daki yarı final biletini kazandı.

ÖDÜL NEYDİ?

Bu akşam performans oyununu kazanan isim, bir arkadaşını da ödülden faydalandırabilecek. İstanbul finaline gitmeyi başaran isim, aynı zamanda kremalı mantarlı makarna yiyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aleyna ve İsmail duruşunuzla karakterinizle gönlümüze girdiniz..Berkay ise tam bir hayal kırıklığı...ayşe poraz ise konuşmaya bile değmez

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