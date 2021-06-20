Survivor 19 Haziran 2021’de dokunulmazlığı kim kazandı? Yarı final biletini hangi oyuncu kazandı?

Survivor Türkiye’de dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. 19 Haziran Survivor 2021’de 1. bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Kıyasıya mücadeleler sonunda dokunulmazlık sembolünü ve ödülü kazanan yarışmacı, rahat bir nefes aldı.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da finale çok az bir zaman kala 5 yarışmacı şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Survivor Türkiye’de beş yarışmacı kaldığı için dokunulmazlık oyunu kuralları değişti. Buna göre sıralama turunda ilk üç isim, yarı finale direkt kalacak, diğer iki isim ön eleme turunda karşılaşacaktı. İlk üç sırayı alan İsmail, Poyraz ve Aleyna oldu. Berkay ile Ayşe ön eleme turunda karşılaştı.

Dokunulmazlık oyununda Berkay’ı yenen Ayşe, yarı finalde İsmail’in rakibi oldu. Son karşılaşmada ise kazanan Aleyna ve İsmail, finalde karşı karşıya geldi. Final mücadelesini kazanan 5-1 skorla Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Bu akşam, dokunulmazlık sembolünü kazanacak yarışmacı, ayrıca patates salatası ve şnitzel olan yemek ödülünü de kazanacak.