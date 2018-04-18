Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'da Gönüllüler'de performansı en düşük yarışmacı olan Cumali'nin gitmesi Ünlüler takımında endişeye neden olurken, Gönüllüler ise artık daha rahat kazanabileceklerini düşünüyorlar.

'CUMALİ'NİN GİTMESİ TAKIMA GÜÇ KATTI'

Gönüllüler takımından Hakan Hatipoğlu, adada yakın dost oldukları Cumali'nin gitmesini ilginç sözlerle yorumladı. Hakan, 'Cumali'nin gitmesinin takıma güç kattığını düşünüyorlar. Açıkçası ben de böyle düşünüyorum.' dedi. Son ayrılığı değerlendiren Turabi'nin ise, "Bizi zorlayacaklar ama deviremeyecekler. 'Cumali'yi komple gönderirsek Ünlüler takımını ezeceğiz' dediler. Şimdi burada kaldık" sözleri dikkat çekti.

MERVE AYDIN'IN KORKUTAN SAKATLIĞI

Survivor'ın Perşembe yayınlanacak yeni bölümünde Acun Ilıcalı'nın yöneteceği ödül oyununda iki takım yemek ödülü için karşı karşıya gelecek. Oldukça zor bir parkurda yapılan oyun sırasında Ünlüler'den Merve Aydın suda kaydığı sırada dizini sert bir şekilde vurunca acılar içinde kalıyor. Merve'nin acı içindeki çığlıkları karşısında herkes korku dolu anlar yaşarken, sağlık ekipleri müdahale ediyor. Merve Aydın'ın sakatlık durumunun nasıl olduğu ve devam edip edemeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Survivor'da son olarak dizinden sakatlanan Berna Canbeldek de dizindeki çatlak nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.