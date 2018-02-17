Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan damga vurdu: Efsane geri döndü

Survivor 2018'in 17 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan 6. bölümünde, All Star takımında Nihat Doğan damga vurdu. Kıyasaıya rekabetin yaşandığı ödül oyununda Gönüllüler takımından Cumali ile eşleşen Nihat Doğan yaptığı başarılı atışlarla rakibini geride bıraktı ve ilk sayısını kazandı.

All Star'daki takım arkadaşları büyük bir sevinç yaşarken Nihat Doğan tebrikleri tek tek kabul etti.

'EFSANE GERİ DÖNDÜ'



Kazandığı sayı sonrası 'Bir daha al beni. Efsane geri döndü' diye bağıran Nihat Doğan 'Bu da onlara ders olsuni. Her seferinde beni alıyorlar' dedi.

NİHAT DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 (42 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.