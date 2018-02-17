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Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan damga vurdu: Efsane geri döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 22:49 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in son bölümüne Nihat Doğan damga vurdu. 17 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan Survivor 2018 6. bölümünde All Star takımındaki Nihat Doğan, Gönüllüler takımındaki Cumali'yle karşı karşıya geldi. Yaptığı başarılı atışlarla rakibini geride bırakan Doğan ilk sayısını aldı. Çılgınca sevinen Nihat Doğan kazandığı sayı sonrası 'Bir daha al beni. Efsane geri döndü' diye bağırdı.

Survivor 2018'in 17 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan 6. bölümünde, All Star takımında Nihat Doğan damga vurdu. Kıyasaıya rekabetin yaşandığı ödül oyununda Gönüllüler takımından Cumali ile eşleşen Nihat Doğan yaptığı başarılı atışlarla rakibini geride bıraktı ve ilk sayısını kazandı.

All Star'daki takım arkadaşları büyük bir sevinç yaşarken Nihat Doğan tebrikleri tek tek kabul etti.

'EFSANE GERİ DÖNDÜ'

Kazandığı sayı sonrası 'Bir daha al beni. Efsane geri döndü' diye bağıran Nihat Doğan 'Bu da onlara ders olsuni. Her seferinde beni alıyorlar' dedi.

NİHAT DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 (42 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.

Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başlayan Nihat Doğan, 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

Albümleri

1994 - Kırdın Kalbimi

1996 - Ayrılık Acı Bir Şey

1998 - Anlamıyorlar

2000 - Dayan Yüreğim

2001 - Züleyha

2002 - Zor Gelir

2004 - Seve Seve

2005 - Bitanesinden Bitanesine

2007 - Allah Belanı Versin

2009 - 1071

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