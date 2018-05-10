MAGAZİN

Survivor 2018 67. bölüm fragmanı! Turabi krizi büyüyor 'Ruhunu kaybedersen...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 00:31 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 9 Mayıs Perşembe ekrana gelecek olan 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde, Turabi'nin takım arkadaşlarına isyan bayrağı açmasının yankıları Ünlüler'de gündemi oluşturuyor. Birleşme partisinde Turabi'nin kendileriyle mi olacağını düşünen Ünlüler takımdaki huzursuzluktan rahatsız durumdalar. Survivor'da hafta sonu gerçekleşecek olan birleşme partisinden önceki son ödül oyununda ise takımları iki sürpriz bekliyor.

Survivor 2018 67. bölüm fragmanı! Turabi krizi büyüyor 'Ruhunu kaybedersen...'

Survivor 2018'in Perşembe yayınlanacak yeni bölümüne, Turabi ve Ünlüler takımı arasındaki gerilim damga vuracak. Survivor'da son eleme konseyinde takım arkadaşlarının tamamının adını yazdığı Turabi, takımdan kendisini ayırmış ve 'Artık onlar benim arkadaşım değil. Bana yaşattıklarını onlara yaşatacağım' demişti.

Turabi'nin kimseyle konuşmadığı Ünlüler takımında Sema'nın 'Her şeye rağmen takımda ufak tefek çatlaklar olsa da motivasyon olarak iyiyiz. Çünkü en güzel günlerimize az kaldı' sözleri dikkat çekiyor

'TAKIMDA HUZURSUZLUK VAR'
Ümit Karan ise takımdaki huzursuzluğa dikkat çekerek, 'Evet takım içinde huzursuzluk var. Ama kimse kimseye savaş açmadı. En önemlisi takım ruhunu kaybederen oyunlarda kaybetmeye başlarsın' diyor.

ÖDÜL OYUNUNDA İKİ SÜRPRİZ
Survivor yeni bölünde ödül oyununu Alp Kırşan sunacak. Takımların çekiciler ve atıcı olarak ekipler halinde yarışacağı oyunda, kazanan takımı iki sürpriz ödül bekliyor. Oldukça zorlu parkurda takımlar ödül için kıyasıya bir mücadele yaşıyor.

BİRLEŞME PARTİSİNDE NELER OLACAK?
Survivor'da bu hafta sonu birleşme partisi ekranlara gelecek. Aleyna Tilki'nin konser vereceği partiye, 3 Adam'dan İbrahim Büyükak da konuk olacak. Survivor'da birleşme partisi geleneği haline gelen şarkı yarışmasında ise Survivor yarışmacıları bu defa sahnede mücadele edecek. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak olacak. Birleşme haftasında ayrıca, prodüksiyon ile yarışmacılar arasında hem futbol maçı, hem de Anlat Bakalım oyunu yapılacak


Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafıGülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı
Reuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdiReuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdi
Fuhuş rezaleti! Bu halde basıldıFuhuş rezaleti! Bu halde basıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 survivor 2018 67. bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

İlginizi Çekebilir

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Bomba iddia: Masada tanış tuvalette seviş!

Bomba iddia: Masada tanış tuvalette seviş!

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın astığı Mercan öldü mü? Belfu Benian diziden ayrıldı mı?

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın astığı Mercan öldü mü? Belfu Benian diziden ayrıldı mı?

Yıldız Tilbe'den CHP'ye seçim şarkısı verdiği iddialarına açıklama

Yıldız Tilbe'den CHP'ye seçim şarkısı verdiği iddialarına açıklama

Özge Özpirinçci’nin yeğeninde yara izleri tespit edildi

Özge Özpirinçci’nin yeğeninde yara izleri tespit edildi

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Alişan Berkay'ı sildi mi? Berkay'dan açıklama geldi

Alişan Berkay'ı sildi mi? Berkay'dan açıklama geldi

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Dünyaca ünlü isimle anlaştı

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Dünyaca ünlü isimle anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.