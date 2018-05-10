Survivor 2018 67. bölüm fragmanı! Turabi krizi büyüyor 'Ruhunu kaybedersen...'

Survivor 2018'in Perşembe yayınlanacak yeni bölümüne, Turabi ve Ünlüler takımı arasındaki gerilim damga vuracak. Survivor'da son eleme konseyinde takım arkadaşlarının tamamının adını yazdığı Turabi, takımdan kendisini ayırmış ve 'Artık onlar benim arkadaşım değil. Bana yaşattıklarını onlara yaşatacağım' demişti.

Turabi'nin kimseyle konuşmadığı Ünlüler takımında Sema'nın 'Her şeye rağmen takımda ufak tefek çatlaklar olsa da motivasyon olarak iyiyiz. Çünkü en güzel günlerimize az kaldı' sözleri dikkat çekiyor

'TAKIMDA HUZURSUZLUK VAR'

Ümit Karan ise takımdaki huzursuzluğa dikkat çekerek, 'Evet takım içinde huzursuzluk var. Ama kimse kimseye savaş açmadı. En önemlisi takım ruhunu kaybederen oyunlarda kaybetmeye başlarsın' diyor.

ÖDÜL OYUNUNDA İKİ SÜRPRİZ

Survivor yeni bölünde ödül oyununu Alp Kırşan sunacak. Takımların çekiciler ve atıcı olarak ekipler halinde yarışacağı oyunda, kazanan takımı iki sürpriz ödül bekliyor. Oldukça zorlu parkurda takımlar ödül için kıyasıya bir mücadele yaşıyor.