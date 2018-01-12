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Survivor 2018 daha başlamadan zirvede yer aldı!

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 20:04 | Son Güncelleme 11 saat önce

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'Survivor' programı, yeni sezonunun başlamasına bir ay olmasına rağmen aralık ayının en çok konuşulan yarışması olmayı başardı.

Survivor 2018 daha başlamadan zirvede yer aldı!

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Survivor Şaşırttı" başlıklı yazısı şöyle:
"Interpress verilerine göre; geçtiğimiz ay en çok konuşulan yarışma 'O Ses Türkiye' (TV8) olmuş. Ardından 'Kim Milyoner Olmak İster?' (atv) geliyor. Şaşırdık mı? Hayır! Ama şuna şaşırdık.

Daha şubat ortasındaki yayınına başlamasına neredeyse bir ay varken son bir aya 'Survivor' yarışmasının haber damgasını vurması... Kabul etmek gerekir ki medyanın kodlarını çok iyi çözen işlerde Acun Ilıcalı imzası var.
Bunun yanı sıra yazılı mecrası olmayan Star TV, TV8 gibi kanalların bu kadar çok haber olabilmesi de bir başarı. Star TV, kanallarla ilgili haber sıralamalarında Kanal D'nin hemen ardından geliyor. FOX ve TV8 de fena gitmiyor. Kurumsal İletişimcilerine yılın ilk bravo notunu düşelim o halde

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Survivor

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