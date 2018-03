Survivor 2018'de Anıl ve Hakan'dan All Star'a sert tepki! 'Cumali ve İpek'i sayı madeni olarak görüyorlar'

Survivor 2018'in 19 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, Yunanistan Türkiye mücadelesi öncesinde iki takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın Yunanistan karşısına çıkmadan önce sucuk ekmekle karınlarını doyuracağı ve Fenerbahçe Galatasaray derbisini izleyecekleri ödül oyunu nefes kesti.

Ödül oyununu Gönüllüler'i 10-7 yenen All Star takımı kazandı.

Ödül oyununu kazanan All Star takımı ödüle kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Ancak Gönüllüler takımından All Star'a tepki geldi. All Star'ın oyunlarda en zayıf olan Cumali ve İpek'i 6 defa seçmeleri Anıl ve Hakan'ı kızdırdı.

ANIL: 'CUMALİ VE İPEK'İ SEÇE SEÇE Mİ FİNALE GİDECEKSİNİZ?'

Gönüllüler'den Anıl karşı takımın kendisini seçmeyerek, sayı madeni olarak gördükleri Cumali ve İpek'e karşı 6 puanı aldıklarını söyledi. Anıl All Star takımının oyunlarda özellikle Cumali ile İpek'i seçmesini eleştirdi. Anıl, '3 kere Cumali 3 kere de İpek seçildi. İpek sakatlandığı için ikisine çıkamadı ama çıksaydı 6 puan ceplerinde olacaktı. Cumali ve İpek'i sayı madeni gibi gören All Star takımı onların üstüne oynuyorlar. Günde 5 oyun oynayan Anıl, son iki gündür bir oyun oynuyorum. İpek ve Cumali'yi seçe seçe mi finale gideceksiniz? Hadi seçsenize beni' dedi.