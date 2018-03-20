MAGAZİN

Survivor 2018'de Anıl ve Hakan'dan All Star'a sert tepki! 'Cumali ve İpek'i sayı madeni olarak görüyorlar'

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 00:12 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in son bölümünde Gönüllüler takımından Anıl ve Hakan Hatipoğlu All Star takımını sert sözlerle eleştirdi. All Star takımının her oyunda sık sık Cumali ve İpek'i seçmesine tepki gösteren Anıl, 'Siz nasıl All Star'sınız? Sayı madeni gördüklerinizi seçe seçe mi finale gideceksiniz? Hadi beni seçsenize' dedi. Hakan Hatipoğlu ise 'Karşı takımın performansı All Star ama ruhları hiç bir şey' sözleriyle tepki gösterdi.

Survivor 2018'de Anıl ve Hakan'dan All Star'a sert tepki! 'Cumali ve İpek'i sayı madeni olarak görüyorlar'

Survivor 2018'in 19 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, Yunanistan Türkiye mücadelesi öncesinde iki takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın Yunanistan karşısına çıkmadan önce sucuk ekmekle karınlarını doyuracağı ve Fenerbahçe Galatasaray derbisini izleyecekleri ödül oyunu nefes kesti.
Ödül oyununu Gönüllüler'i 10-7 yenen All Star takımı kazandı.

Ödül oyununu kazanan All Star takımı ödüle kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Ancak Gönüllüler takımından All Star'a tepki geldi. All Star'ın oyunlarda en zayıf olan Cumali ve İpek'i 6 defa seçmeleri Anıl ve Hakan'ı kızdırdı.

ANIL: 'CUMALİ VE İPEK'İ SEÇE SEÇE Mİ FİNALE GİDECEKSİNİZ?'
Gönüllüler'den Anıl karşı takımın kendisini seçmeyerek, sayı madeni olarak gördükleri Cumali ve İpek'e karşı 6 puanı aldıklarını söyledi. Anıl All Star takımının oyunlarda özellikle Cumali ile İpek'i seçmesini eleştirdi. Anıl, '3 kere Cumali 3 kere de İpek seçildi. İpek sakatlandığı için ikisine çıkamadı ama çıksaydı 6 puan ceplerinde olacaktı. Cumali ve İpek'i sayı madeni gibi gören All Star takımı onların üstüne oynuyorlar. Günde 5 oyun oynayan Anıl, son iki gündür bir oyun oynuyorum. İpek ve Cumali'yi seçe seçe mi finale gideceksiniz? Hadi seçsenize beni' dedi.

Hakan Hatipoğlu da karşı takımın yaşanan her olaydan kendisini suçlamasına tepki gösterdi. Funda ve Cumali'nin su oyununda oynatılmak istemesine kızan Hakan, 'Karşı takımın performansı All Star ama ruhları hiç bir şey' dedi.

TURABİ 'KARŞI TAKIMIN ZAAFLARINDAN YARARLANIP ZAFERE GİTMEK YAKIŞMIYOR'
Turabi ise kendi takımına ilginç bir eleştiride bulundu. Karşı takımın zaaflarını kullanarak sonuca gitmenin takıma yakışmadığını söyleyen Turabi, Gönüllüler takımı ile yaşanan gerilimi değerlendirirken her iki takımında haksız olduğu noktalar olduğunu söyledi. Turabi, 'Karşı rakip haksız bahaneler sürüyor ama bizde haklı değiliz. Onların zaaflarından yararlanıp zafere gitme peşindeyiz. Ben bunu kendime ve takımımı da yakıştırmıyorum. Yüzme oyunları gelirse Cumali ve Funda'yı almamaları için direteceğim' dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 survivor anıl

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

120 Rus askeri hayatını kaybetti

120 Rus askeri hayatını kaybetti

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

İlginizi Çekebilir

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor'da Turabi ve Adem kavga etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye uyarısı geldi

Survivor'da Turabi ve Adem kavga etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye uyarısı geldi

Survivor'dan kim elendi? Survivor 2018'e veda eden isim: 'İkinci acıyı da yaşadım'

Survivor'dan kim elendi? Survivor 2018'e veda eden isim: 'İkinci acıyı da yaşadım'

Hollywood yıldızı Michelle Rodriguez Şanlıurfa turunda

Hollywood yıldızı Michelle Rodriguez Şanlıurfa turunda

Kaybedenler Kulübü Yolda gişede hayal kırıklığı yaşadı

Kaybedenler Kulübü Yolda gişede hayal kırıklığı yaşadı

Uber - sarı taksi tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu

Uber - sarı taksi tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu

Beyonce’nin kızından açık artırmada 19 bin dolarlık teklif

Beyonce’nin kızından açık artırmada 19 bin dolarlık teklif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.