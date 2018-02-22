Survivor 2018'de Cumali krizi 'Duygu sömürüsü yapıyor'

Survivor 2018'e katılmak için Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen ve Acun Ilıcalı tarafından yarışma kadrosuna alınan Cumali Akgül, agresif tavırları ve ani çıkışları gerekçesiyle takım arkadaşları tarafından eleme konseyinde adı en fazla yazılan isim olmuştu.
Survivor 2018'in ilk elemesinde aday olan ancak Marcus'un daha az sms oyu almasıyla adada kalan Cumali, kendi ismini yazan takım arkadaşlarına tepki gösterdi. Gönüllüler adasında eleme konseyinden sonra Cumali krizi yaşandı.
'DÖNDÜĞÜMDE İNŞAATTA ÇALIŞACAĞIM'
Kendisinin en büyük hayalinin Survivor'da yarışmak olduğunu ve buradan ayrıldıktan sonra yapacak herhangi bir işinin olmadığını söyleyen Cumali, 'Benim ismim yazıldığı anda gideceğim hissine kapıldım. Benim hayalimle sizin hayaliniz bir değil. Benim tek hayalim tek yolum burası. Plan yapacak başka bir şeyim yok. Ben hep burası için kurdum. Geri döndüğümde antrenörlük veya başka bir şey yapmacağım. Geri döndüğümde ben inşaatta çalışacağımı söylediğimde herkes dalga geçer benimle' dedi.
'CUMALİ HALKA OYNUYOR'
Ada konseyinde ismi çıktıktan sonra Cumali'nin kendi hayatını anlatıp, halktan destek istemesi takım arkadaşlarını rahatsız etti. Bazı isimler "Halka oynuyorsun" dedi.
Cumali ile birlikte eleme adaylarından biri olan Yağmur, 'Cumali duygu sömürüsü yapıyor' diye konuştu. Anıl ise, Cumali'nin sanki herkesin kendisinin adını yazdığı gibi bir düşünceye kapıldığını söyleyerek, 'Açılmayan oylar vardı. Belki orada başkalarının isimleri de çıkacaktı. Cumali öyle bir algıya düştü ki sanki bütün oylar kendisine gitti gibi düşünüyor' dedi.
'VERDİĞİ TEPKİLER ÇOCUKÇA'
Gönüllüler takımından Ramazan da Cumali'nin çocukça tepki verdiğini iddia etti. Cumali'nin psikolojisinin Survivor için hazır olmayabileceğini söyleyen Ramazan, 'Cumali ismi yazıldığı için herkese tepki gösterdi. Bunun çocukça olduğunu düşünüyorum. Olgun karşılaşayacağını sanmıştım ama olmadı. Cumali hep kendisini haklı çıkarmaya çalışıyor. Survivor için psikolojisi yeterli mi emin değilim' diye konuştu.
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