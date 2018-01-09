Survıvor 2018 yarışmacıları (Survıvor 2018 All Star'ın ilk tanıtımı yayınlandı)

Son Güncelleme 4 saat önce DİZİ HABERLERİ | 09.01.2018 13:41 |4 saat önce

Survivor 2018 için geri sayım başladı. Survivor ne zaman başlayacak? Merakla beklenen soruların cevapları yanıt buldu. TV8 kanalında yayınlanan ve heyecanla beklenen Survivor 2018'in ilk tanıtımı yayınlandı. İşte Survivor'ın ilk tanıtımı ve yarışmacıları...

TV8'in mücadele, hırs, açlık ve zor şartları bir arada bulundurduğu yarışması Survivor 2018'in başlamasına çok az bir süre kaldı. Survivor 2018 için nefesler tutuldu. İşte Suvivor 2018 ayrıntıları... SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLIYOR? TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olarak, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını duyurdu. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak. İŞTE SURVİVOR 2018'İN İLK TANITIMI...

Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor 2018 ne zaman başlıyor?

Survivor 2018 kadrosu yavaş yavaş beliriyor. Şubat ayında tv8'de yayınlanacak Survivor 2018 yarışmacılarının arasına iki isim daha katıldı. Survivor 2018'de All Star kadrosu ile Gönüllüler kadrosu kıyasıya mücadele verecek. İşte Survivor 2018 yarışmacılar

1 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Survivor 2018 diğer sezonlardan çok farklı bir konsepte izleyici ile buluşacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada; "2018 Survivor takım sistemi değişti." dedi.

2 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Survivor 2018'de takım sistemi değişiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018'de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.

3 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bir takımda bu güne kadar yarışan isimlerin yer alacağını diğer takımın ise gönüllü olarak başvuru yapan iddialı isimlerden oluşacağını duyurdu. İşte Survivor 2018 yarışmacıları...

4 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Survivor 2018 kadrosu için ismi geçen yeni yarışmacı Elif Güngör. Fitness eğitmenliği yapan Güngör'ün Survivor ile ilgili bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyor olması iddiaları güçlendiriyor. Ancak Elif Güngör'ün de seçmeleri devam eden Survivor 2018 kadrosunda olacağına dair bir açıklama yok.

5 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Bulgaristan’dan göçmüş bir ailenin çocuğu olan Gizem Kerimoğlu, 30 Ekim 1988’de İstanbul Fatih’de doğdu. 2003 yılından beri birçok spor dalıyla profesyonel veya yarı amatör olarak uğraşmıştır. Gizem Kerimoğlu, 2016 sezonunun öne çıkan isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Diğer isimlerle sık sık fikir ayrılıkları yaşamasına rağmen Survivor'da uzun süre varlık göstermiş, 11. haftada elenmişti.

6 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Adem Kılıççı, 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı’da dünyaya geldi. İstanbul’da yer alan Fenerbahçe Boks şubesinde hala kariyerini devam ettirmektedir. Survivor 2017 sezonunda birinciliği son anda kaçıran Adem Kılıççı, kariyeri boyunca göstermiş olduğu üstün performans sayesinde pek çok madalya kazandı.

7 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda öne çıkan isimlerden biriydi.

8 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Hilmi Cem İntepe, 19 Mayıs 1992 Muğla Yenice'de doğdu. 15 yaşında dans etmeye başlayan Hilmi Cem İntepe, 17 yaşında latin danslarına yazıldı ve birçok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu olmuştur. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2013 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve Survivor 2013 şampiyonu olan Hilmi Cem İntepe, 2015 Survivor All Star'da yeniden seyirci karşısına çıkmıştı. Hilmi Cem'i şimdi de Survivor 2018 All Starlar kadrosunda izleyeceğiz.

9 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Survivor Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. Survivor All Star yarışmasında Turabi'ye finalde elenen Merve Aydın'ın uluslararası organizasyonlarda birçok madalya kazandı.

10 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı. Murat Ceylan, 7 yıldır profesyonel olarak fitness ile uğraşmaktadır. Murat Ceylan Survivor 2013'de yer alarak yarışmanın gözde isimlerinden biri olmuştur.

11 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları 1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı. Sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan Karadere daha önce Survivor'da rakiplerini zorlamış ve büyük iz bırakmıştı. Nagihan Karadere bu kez de Survivor 2018'de rakiplerini zorlayacak.

12 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Nihat Doğan, 5 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kırdın Kalbimi albümü ile 1994 yılında müzik kariyeri başlayan Nihat Doğan, şu sıralar daha çok yaptığı ilginç demeçler ile ön plana çıkıyor. 2011 yılında Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı. Survivor All Star kadrosundan yaptığı bir açıklama nedeniyle çıkarıldı. Nihat Doğan, Survivor 2018 yarışmasında All Star kadrosunda yarışacak.

13 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da doğdu. Survivor 2018 yarışmacısı Sema Aydemir, 400 mt engelli yarışlarıyla tanındı. Sema Aydemir, 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir. Survivor 2017'ye damga vuran isimlerden biri olan dikkat çeken Sema Aydemir, Survivor 2018'de de rakiplerini zorlayacak...

14 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Survivor Turabi Çamkıran, 1986 Mersin’de dünyaya geldi. Muay Thai öğrenmek için Tayland'a giden Turabi Çamkıran'ın ismi ilk olarak “Benimle Dans Eder misin ?” yarışması ile duyuldu. Daha sonra “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katılan Turabi, 2014 yılında Survivor'da Gönüllüler takımında yarıştı ve şampiyon oldu. Daha sonra ise Survivor All Star yarışmasında Merve Aydın'ı SMS oyları ile finalde eledi ve bir kez daha şampiyon oldu. Turabi, bu sefer Survivor 2018'de All Star kadrosunda şampiyonluk için yarışacak.

15 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Sahra Esra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Sahra Işık, daha önce Survivor 2014 ve Survivor All Star'da yarıştı.

16 / 17 Survivor 2018 yarışmacıları Nevin Yanıt, 16 şubat 1986 yılında Mersin’de doğmuştur. 2002 yılında atletizm sporuna başlayan Nevin Yanıt, 2004-2005 yıllarında gençler Türkiye rekorunu kırmıştır. 2012 Londra olimpiyatlarında finalist olmustur. Bu yıl düzenlenen İslam oyunlarındada gümüş madalya alan Yanıt, hala Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır. Nevin Yanıt, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında mücadele edeceği kesinleşen ilk isim oldu.