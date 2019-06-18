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Survivor 2019'da bir ilk! 10 bin euro için yarışacaklar! Survivor'da Kolombiya ödül oyununu kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2019 01:47 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 97. son bölümünde siyah ve beyaz takımlar, iki günlük Kolombiya gezisi için parkurda ter döktü. Peki Kolombiya tatili ödülünü hangi takım kazandı. Oyun sonrasında ise sunucu Murat Ceylan, Yunan yarışmacı Katerina Dalaka'ya kötü haberi verdi. Survivor 98. yeni bölümde ise yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı nakit para ödülü için yarışacaklar. İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor 2019'da bir ilk! 10 bin euro için yarışacaklar! Survivor'da Kolombiya ödül oyununu kim kazandı?

Büyük finale günler kalan Survivor 2019'da oyunlardaki ödüller de büyüyor. Survivor'ın 17 Haziran Pazartesi ekrana gelen 97. son bölümünde, Kolombiya gezisi ödülü için kıran kıran bir mücadele yaşandı.

SURVIVOR'DA 10 BİN EURO ÖDÜLÜ KİM KAZANACAK?
30 Haziran'da final yapacak olan Survivor 2019'da Acun Ilıcalı, sürpriz bir ödülü açıkladı. Survivor'ın 18 Haziran Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, siyah ve beyaz takım yarışmacıları 10 bin euro kazanmak için ter dökecek. Ödülü duyuran Ilıcalı, "Arabalarımız bitti. Ancak araba yoksa nakit bir ödül veriyoruz. Kazanan yarışmacı tam 10 bin euro kazanacak" açıklamasını yaptı. Survivor tarihinde bir ilk olan nakit para ödülünü kimin kazanacağı ise merak konusu oldu.

KOLOMBİYA TATİLLİ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan doksan yedinci bölümde takımlar Kolombiya ödülü için karşı karşıya geldiler. Siyah ve beyaz takım yarışmacılarını, kendilerini iki günlüğüne Survivor'ın zor şartlarından uzaklaştıracak olan ödülü kazanmak için büyük mücadele sergilediler. Oyun sonunda ise siyah takım 10-6'lık skorla kazanmayı başardı. Ödül oyununu kazanan siyah takım Kolombiya'da 2 günlük muhteşem bir tatil yaptı.

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DALAKA'YA KÖTÜ HABER!
Survivor'da sunucu Murat Ceylan, ödül oyununu kazanan siyah takımdan Katerina Dalaka'ya kötü bir haber verdi. Katerina'nın pasaportunun süresinin dolduğunu söyleyen Murat Ceylan, "Katerina'nın pasaport süresi bittiği için sadece kendi ülkesine çıkış müsadesi var. Ancak ekip olarak Kateri'nın yüzünü güldürecek bir karar aldık. Sizler Kolombiya'da tatil yaparken, Katerina'yı da Dominik'te çok güzel bir otelde ekibimiz ağırlayacak" dedi.

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Ancak ekibin yaptığı sürpriz Katerina'nın yüzünü güldürmedi. Katerina, "Bir otelde yalnız kalmakla, arkadaşlarımda birlikte ödüle gitmek arasında büyük bir fark var. Takımım bu ödülü kazandığı için çok mutluyuum. Survivor'dan sonra Çeşme'ye gideceğim" ifadelerini kullandı.

KUTU OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan son bölümde oynanan kutu oyununda takımlar çikolatalı kek için yarıştı. Eğlenceli geçen oyunu beyaz takım 5-2'lik skorla kazanmayı başardı.


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