Survivor 2020 All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya, Dubai'de enerji ve moral depoluyor!

Çocuk yaşta rol aldığı Aşk-ı Memnu'da Bülent rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Diriliş Ertuğrul dizisiyle kariyerinde büyük bir başarı elde eden genç oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'de de yarışmıştı.



ÇÖL POZLARINI PAYLAŞTI

24 yaşındaki oyuncu, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2022 All Star kadrosunda da yer aldı.

Survivor 2022'de ünlüler takımında yarışacak olan başarılı oyuncu Batuhan Karacakaya, yeni sezon öncesi dinlenmek ve moral depolamak için Dubai’ye gitti.

Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Karacakaya'nın pozları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.





