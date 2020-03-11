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Survivor 2020'da kim elendi? Ünlüler takımı kan kaybediyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 09:10 | Son Güncelleme

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. Peş peşe dokunulmaz oyununu kaybeden Ünlüler takımında İrem, Aycan ve Aşkım arasında yarışmaya veda eden isim İrem Akın oldu.

Survivor 2020'da kim elendi? Ünlüler takımı kan kaybediyor!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam 17. bölümüyle ekrana geldi. Eleme heyecanının yaşandığı gecede SMS oylamasında en çok oyu alan isimler ve yarışmaya veda eden isim açıklandı. Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmesinin ardından ilk eleme adayını Aşkım Burçe olarak açıklamıştı. Pazar akşamı yapılan oylamada en çok oy alan isimlerden Ersin eleme adayı olarak İrem'i söylerken Mert ise Aycan adını söyledi.

Böylece eleme adayları Aşkım, İrem ve Aycan olarak belirlendi. Üç isimden adaya veda eden kişi İrem Akın oldu.

ALERJİSİ OLAN NİSA'YI ARI SOKTU

Ödül oyunu sırasında bench'te oturan Nisa'yı ise arı soktu. Arıya alerjisi olan Nisa'nın durumu kısa sürede herkesi paniklettirdi. Survivor'ın doktoru Metin Kuş acil müdahalede bulunarak Nisa'ya iğne yaparak durumun kötüleşmesini engelledi.

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MERYEM VE YUNUS EMRE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Acun Ilıcalı, eleme konseyi sırasında, Yunus Emre ve Meryem'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, Yunus Emre ile ilgili olarak operasyonunun başarılı geçtiğini, bugün takıma dahil olacağını ve iki gün içerisinde de oyunlarda yer almasının beklendiğini duyurdu.

Meryem ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı, dizindeki sorunun ciddi durumda olduğunu ancak kendisiyle ve doktor Metin Kuş'un da değerlendirmeleriyle dikkatli olma şartıyla yarışmaya katılabileceğini açıkladı. Ilıcalı, bu kararı Meryem'in kendisine bırakıldığını ve riske rağmen devam etmek istediğini bildirdiğini ifade etti.
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

HER İKİ TAKIMA DA KADIN YARIŞMACI GELECEK

Öte yandan yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana sürekli sakatlıkların yaşandığından bahseden Acun Ilıcalı, Ünlüler ve Gönüllüler takımına birer kadın yarışmacının katılacağını söyledi. Sağlık problemleri nedeniyle elenen ve diskalifiye olan yarışmacılar nedeniyle takımlardaki dengesizliğin sağlanmaya çalıştığını açıklayan Acun Ilıcalı, bu durumun ilerleyen zamanlarda düzelmesi için çalıştıklarını ifade etti.

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