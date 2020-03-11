Survivor 2020'da kim elendi? Ünlüler takımı kan kaybediyor!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam 17. bölümüyle ekrana geldi. Eleme heyecanının yaşandığı gecede SMS oylamasında en çok oyu alan isimler ve yarışmaya veda eden isim açıklandı. Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmesinin ardından ilk eleme adayını Aşkım Burçe olarak açıklamıştı. Pazar akşamı yapılan oylamada en çok oy alan isimlerden Ersin eleme adayı olarak İrem'i söylerken Mert ise Aycan adını söyledi.

Böylece eleme adayları Aşkım, İrem ve Aycan olarak belirlendi. Üç isimden adaya veda eden kişi İrem Akın oldu.

ALERJİSİ OLAN NİSA'YI ARI SOKTU

Ödül oyunu sırasında bench'te oturan Nisa'yı ise arı soktu. Arıya alerjisi olan Nisa'nın durumu kısa sürede herkesi paniklettirdi. Survivor'ın doktoru Metin Kuş acil müdahalede bulunarak Nisa'ya iğne yaparak durumun kötüleşmesini engelledi.

MERYEM VE YUNUS EMRE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Acun Ilıcalı, eleme konseyi sırasında, Yunus Emre ve Meryem'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, Yunus Emre ile ilgili olarak operasyonunun başarılı geçtiğini, bugün takıma dahil olacağını ve iki gün içerisinde de oyunlarda yer almasının beklendiğini duyurdu.