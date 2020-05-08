Survivor 2020'de Ersin ve Mert gerilimi! Ödül oyununda ortalık karışıyor! Survivor 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8 ekranlarında her akşam yayınlanan Survivor 2020'nin 70. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı ödülü kazanmak için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımlarında sinirler geriliyor. Oyun sırasında sinirlenen Yasin'in "Bu Mert ne kadar üçkağıtçı" sözlerine Ersin "Kulak asma ona" şeklinde yanıt veriyor.

Ünlüler takımında Ersin ve Mert arasında Elif krizi çıkıyor. Mert'in kendisini eleştiren Ersin ve Elif için "Siz ikiniz hayırdır. Ersin'le böyle ikiniz bana karşı oldunuz. Ben seninle tartışıyorum Elif oradan laf atıyor. Ben çok akıllı bir adamım. Ben bunları yemem" sözleri dikkat çekiyor.

Oyunda ise Ardahan ve Sercan arasında tansiyon yükseliyor. Ardahan'ın "Ukala olma" sözüne Sercan "Sen ukalalık yapıyorsun" diye yanıt veriyor. İkili arasındaki tartışma üzerine araya takım arkadaşları giriyor.



