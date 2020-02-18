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Survivor 2020'de ödül oyunlarını kim kazandı? Survivor'da günler sonra yemek yediler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 00:47 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışması 2. bölümüyle ekrana geldi. Survivor'ın son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunlarında karşı karşıya geldi. İlk ödül oyununda yumurta kazanabilmek için parkura çıkan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Survivor'daki 2. ödül oyunu ise nohut pilav yemeği için yapıldı. Peki, Survivor'da ödül oyunlarını kim kazandı? Hangi takım kaybetti? İşte, Survivor 2020'nin 2. bölümünde yaşananlar.

Survivor 2020'de ödül oyunlarını kim kazandı? Survivor'da günler sonra yemek yediler!

TV8'in sevilen yarışması Survivor yeni sezona hızlı başladı. İlk bölümüyle reyting rekorlarını kıran Survivor'ın 17 Şubat Pazartesi ekrana gelen 2. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Günlerdir aç olan ve sadece hindistan cevizi yiyebilen yarışmacılar, erzak ve yemek ödüllü oyunlarda kıyasıya mücadele etti. Her iki ödül oyununda ise gülen taraf aynı takım oldu.

YUMURTA ÖDÜLLÜ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'un 2. bölümünde Ünlüler ve Bönüllüler takımı kişi başı 3'er yumurta ve erzak almak için karşı karşıya geldi. Ceyhun'un oyunu kazandıktan sonra kazandığı oyunu hayatını kaybeden kızına adaması ise adada duygusal anlara neden oldu. Ödül oyununu bitiren oyunu kazanan Cemal Can, ağlamaktan dolayı konuşamadı. Duygu ve heyecan dolu anların ardından Survivor'da ilk ödül oyununu 10'a 9 gönüllüler takımı kazandı.

PİLAV VE NOHUT YEMEĞİ ÖDÜLLÜ OYUNU KİM KAZANDI?

İlk ödülün ardından Survivor yarışmacıları bu kez nohut pilav ödülünde yarıştı. Parkurda ter döken her iki takım da kıyasıya mücadele etti. İkinci oyunu da Survivor'da 3'e 5 gönüllüler takımı kazandı. Ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı karınlarını doyururken ödülün tadını çıkardı.

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SURVIVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor'da bu sene bir ilk gerçekleşecek ve yarışmanın 3. gününde bir eleme yaşanacak. Survivor'da artık haftada bir defa oynanacak olan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım gönüllüler oldu. Gönüllüler takımında ilk eleme adayı ise Fatma oldu.

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Survivor'ın 3. bölümünde ise sms oylaması sonuçları açıklanacak. Oylamada en yüksek oyu alan 2 yarışmacı, diğer 2 eleme adayını belirleyecek. Pazar akşamı yapılan sms oylaması sonuçlarına göre ise 3 isim arasından en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan ilk elenen isim olacak.


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Survivor, Survivor 2020, survivor ödül oyunu,

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