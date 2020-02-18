Survivor 2020'de ödül oyunlarını kim kazandı? Survivor'da günler sonra yemek yediler!

TV8'in sevilen yarışması Survivor yeni sezona hızlı başladı. İlk bölümüyle reyting rekorlarını kıran Survivor'ın 17 Şubat Pazartesi ekrana gelen 2. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Günlerdir aç olan ve sadece hindistan cevizi yiyebilen yarışmacılar, erzak ve yemek ödüllü oyunlarda kıyasıya mücadele etti. Her iki ödül oyununda ise gülen taraf aynı takım oldu.

YUMURTA ÖDÜLLÜ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'un 2. bölümünde Ünlüler ve Bönüllüler takımı kişi başı 3'er yumurta ve erzak almak için karşı karşıya geldi. Ceyhun'un oyunu kazandıktan sonra kazandığı oyunu hayatını kaybeden kızına adaması ise adada duygusal anlara neden oldu. Ödül oyununu bitiren oyunu kazanan Cemal Can, ağlamaktan dolayı konuşamadı. Duygu ve heyecan dolu anların ardından Survivor'da ilk ödül oyununu 10'a 9 gönüllüler takımı kazandı.

PİLAV VE NOHUT YEMEĞİ ÖDÜLLÜ OYUNU KİM KAZANDI?

İlk ödülün ardından Survivor yarışmacıları bu kez nohut pilav ödülünde yarıştı. Parkurda ter döken her iki takım da kıyasıya mücadele etti. İkinci oyunu da Survivor'da 3'e 5 gönüllüler takımı kazandı. Ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı karınlarını doyururken ödülün tadını çıkardı.