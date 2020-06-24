Survivor 2020'den elenen Evrim Keklik için Barış'tan şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Survivor 2020'nin çeyrek finalinde ilk elenen isim Evrim Keklik oldu. Survivor'da Nisa ve Sercan ile birlikte elemeye kalan Evrim, 3 yarışmacı arasında sms oylamasında, en düşük oyu alan isim oldu ve 4,5 aylık Survivor macerasını noktaladı.

Survivor'ın yeni bölümünde ise Barış Murat Yağcı, Evrim için ilginç açıklamalar yaptı. Survivor'dan sonraki yaşantısında Evrim ile asla görüşmeyeceğini söyleyen Barış, "Benim için yanlış bir karakter ve çok hata yaptı" dedi.

İşte Barış'ın Evrim hakkındaki açıklamaları:

"EVRİM BENİ DE KANDIRMAYI BAŞARDI"

"Evrim birçok kişiye yaptığı gibi beni de kandırmayı başardı. Beni çekti ve bir şekilde insanlara karşı beni doldurdu. Bana isim isim verip algı operasyonları yaptı. Bunlar Survivor'da gördüğüm şeyler bunun için ona kızamam. Bir dönem onunla yakın arkadaşlığım vardı. Bir şekilde stratejilerinin ve planlarının parçası olmamı istedi. Üzüldüğüm bir nokta var, öyle ya da böyle bir paylaşımın içerisindeyken benim sakatlığımla ilgili baskı kurmaya çalıştı. Metin Kuş üzerinden bana algı yarattı sakat olmadığım algısı yaratmaya çalıştı. Beni insanlarım gözünde oyundan kaçan birisi gibi göstermeye çalıştı. Bu sakatlıkla ilgili bana yaptığı ayıbı yanlışı hiçbir zaman unutmayacağım."