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Survivor 2021 başladı! Acun Ilıcalı'nın geliş şekli gündeme damga vurdu

10.01.2021 01:57 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021 başladı! Acun Ilıcalı'nın geliş şekli gündeme damga vurdu

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler adaya ayak basarken, Acun Ilıcalı'nın nasıl geleceği merak ediliyordu. Adaya köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla gelen Acun Ilıcalı gündeme damga vurdu.

Sevenleri tarafından büyük bir merakla beklenen Survivor 2021 başladı. Ünlüler ve Gönüllüler'in yarıştığı Survivor programına her yıl farklı bir giriş yapan Acun Ilıcalı'nın nasıl geleceği merak ediliyordu. Bir rutin haline gelen bu durum yine sosyal medyanın medyanın gündemine damga vurdu.

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DENİZ ARACIYLA ADAYA GİRİŞ YAPTI

Önce Harley Davidson marka motosiklete binen ve ekibini yoldan alan Ilıcalı daha sonra herkesi şoka uğrattı. Köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla gelen Acun Ilıcalı sosyal medyaya damga vurdu. Innespace Seabreacher olarak bilinen deniz aracı bir yunusun hareketini taklit etme kabiliyetine sahip.

Deniz aracının fiyatı 80 bin dolar ile 100 bin dolar arasında değişiyor.

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