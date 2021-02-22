Survivor 2021'de ünlüler takımına Çağman Çatay da katıldı! Survivor'ın yeni yarışmacısı Çağman Çatay kimdir?

Sporu çok seven Çağman Çatay çok sayıda dalda aktif olarak spor yapıyor. Survivor Çağman yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin sporlarıyla ilgileniyor.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 21 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Tam adı Tuğrul Çağman Çatay olan yarışmacı, 16 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yedi kuşaktır İstanbul’un Eyüp ilçesinde yaşadığını belirten Çağman Çatay, aslen İstanbullu olup 2017’de Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden ve bu hafta bir ismin daha veda edeceği ünlüler takımı, ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın müjdesiyle karşılaştı. Acun Ilıcalı eleme adayı belirleyen ünlüler takımına yeni bir ismin dahil olacağını duyurdu.

Spor eğitmenliği yapan Çağman Çatay, küçükken basketbol alanında okullar arası İstanbul şampiyonluğu, Türkiye 2.liği, en iyi 6.adam gibi ödüller kazanmış ve breakdans alanında 3. şampiyonluğum olduğunu belirtiyor. Çatay yıllar önce katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışmasında ise yarı finale kadar çıkmayı başarmış. Son olarak 2015, 2016, 2018 yıllarında Redbull Bcone top 16 dereceleri mevcut.

Bekar olan Çağman Çatay, 1.71 metre boyunda ve 67.5 kiloya sahip.

Survivor 2021 ünlüler takımına yedeklerden katılan Çağman Çatay, "Çok enerjiğimdir, azcık çılgınım, positive vibes En önemli özelliklerimden biri de çoğu alanda korkusuz olmak" sözleriyle kendini anlattı.

Çağman Çatay, yedeklerden hiç kazanan olmadığını ve hayalininin ve amacının imkansızı ve yapılmamışı başarmak olduğunu da söyledi.



