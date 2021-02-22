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Survivor 2021'de ünlüler takımına Çağman Çatay da katıldı! Survivor'ın yeni yarışmacısı Çağman Çatay kimdir?

22.02.2021 02:42 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021'de ünlüler takımına Çağman Çatay da katıldı! Survivor'ın yeni yarışmacısı Çağman Çatay kimdir?

Survivor 2021'de üst üste dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kaybeden ünlüler takımına yeni bir yarışmacı geliyor. Survivor 2021’de ada konseyinde Acun Ilıcalı yeni yarışmacının ünlüler takımına katılacağını açıkladı. Üst üste elemelerle eksilen ünlüler takımına Çağman Çatay dahil oluyor. Çağman Çatay Survivor yeni bölümdeki ödül oyunu öncesinde takımdaki yerini alacak. Peki Survivor Çağman Çatay kimdir? İşte Survivor 2021’in yeni yarışmacısı Çağman Çatay hakkında bilgiler.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden ve bu hafta bir ismin daha veda edeceği ünlüler takımı, ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın müjdesiyle karşılaştı. Acun Ilıcalı eleme adayı belirleyen ünlüler takımına yeni bir ismin dahil olacağını duyurdu.

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Survivor'ın 22 Şubat Pazartesi yayınlanacak yeni bölümünde ünlüler takımına Çağman Çatay dahil oluyor. Survivor'ın yeni ismi Çağman ayağının tozuyla ödül oyununa çıkacak.

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SURVİVOR ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

Tam adı Tuğrul Çağman Çatay olan yarışmacı, 16 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yedi kuşaktır İstanbul’un Eyüp ilçesinde yaşadığını belirten Çağman Çatay, aslen İstanbullu olup 2017’de Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

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Sporu çok seven Çağman Çatay çok sayıda dalda aktif olarak spor yapıyor. Survivor Çağman yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin sporlarıyla ilgileniyor.

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Spor eğitmenliği yapan Çağman Çatay, küçükken basketbol alanında okullar arası İstanbul şampiyonluğu, Türkiye 2.liği, en iyi 6.adam gibi ödüller kazanmış ve breakdans alanında 3. şampiyonluğum olduğunu belirtiyor. Çatay yıllar önce katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışmasında ise yarı finale kadar çıkmayı başarmış. Son olarak 2015, 2016, 2018 yıllarında Redbull Bcone top 16 dereceleri mevcut.

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Bekar olan Çağman Çatay, 1.71 metre boyunda ve 67.5 kiloya sahip.

Survivor 2021 ünlüler takımına yedeklerden katılan Çağman Çatay, "Çok enerjiğimdir, azcık çılgınım, positive vibes En önemli özelliklerimden biri de çoğu alanda korkusuz olmak" sözleriyle kendini anlattı.

Çağman Çatay, yedeklerden hiç kazanan olmadığını ve hayalininin ve amacının imkansızı ve yapılmamışı başarmak olduğunu da söyledi.


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