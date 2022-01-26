Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban Survivor All Star'a neden katılmadığını açıkladı!

Şimdilerde Survivor 2021 sezonundaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşayan milli güreşçi İsmail Balaban, Instagram hesabından gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Balaban, Survivor All Star 2022'ye katılmama sebebini anlattı.

''GÜREŞTE HEDEFLERİM VAR''

İsmail Balaban, ''Arkadaşlar, ben aktif bir güreşçiyim. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı Survivor'a katılmıştım. Orayı da birinci olarak kapattık. Şimdi güreşte hedeflerim var ve bu hedefler doğrultusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

İsmail Balaban, Survivor All star 2022 sezonunda, dostu Batuhan Karacakaya'yı desteklediğini dile getirdi.

Survivor'da şampiyon olduktan sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban'ın, İlayda Şeker ile evleneceği konuşuluyor.

İlayda Şeker, İsmail Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını, ''Canım jelibon çekmişti. İsmail'i aradım ve 'İsmail, bana jelibon alır mısın?' dedim. Bana, 'Sen yeter ki iste! Sana marketi satın alırım' dedi. Sevgili olduk.'' sözleriyle anlatmıştı.

İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban'ın kendisine araba hediye ettiğini de duyurmuştu.



