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SURVİVOR 2023 FİNAL TARİHİ: Survivor ne zaman final yapacak, saat kaçta, büyük final nerede? Şampiyon belli oluyor!

09.06.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 finali canlı olarak ekrana gelecek. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu gerçekleştirdiği yarışmada şampiyon belli olacak. Yarışmayı takip eden kişiler, programın final tarihini arama motorlarında sorguluyor. Peki, Survivor ne zaman final yapacak, saat kaçta? Survivor büyük final nerede yapılacak?

SURVİVOR 2023 FİNAL TARİHİ: Survivor ne zaman final yapacak, saat kaçta, büyük final nerede? Şampiyon belli oluyor!

Survivor 2023 finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Takım mücadelesinin bireysele döndüğü dünyanın en zor yarışmasında şampiyon önümüzdeki hafta belli olacak. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Nefise, Ertuğ, Yusuf, ve Özgür'ün hayranları yarışmaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Survivor finali için nefesler tutuldu.

SURVIVOR 2023 NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Survivor'ın yarı final 12 Haziran 2023 Pazartesi günü yapılacak.

Survivor 2023 finali ise 13 Haziran Salı günü TV8'de ekrana gelecek.

SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da yapılacak.

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