MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2023 kadrosunda kimler var? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosu

Survivor 2023 kadrosunda kimler var? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosu

15.01.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 kadrosu yayınlanan fragmanlar ile belli oldu. Survivor yeni sezonu bu akşam başlıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmada bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Bu akşam iyi adaya ve şartlara sahip olabilmek için mücadele edilecek. Survivor 2023 Ünlüler kadrosunda Seçkin Piriler, Berdan Mardini, Yusuf Güney gibi sevilen isimler de yer alıyor.

Survivor 2023 kadrosunda kimler var? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosu

Survivor 2023 kadrosunda bu sene de birbirinden ünlü isimler yer alıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Sevilen televizyon programı bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. TV 8 yayın akışına göre yarışma saat 20:00’da başlayacak. Survivor bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosu ile ekrana gelecek. Peki, Survivor Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosunda kimler var? İşte bu seneki yarışmacılar
survivor-2023

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Seçkin Piriler
seçkin-piriler
Zeynep Alkan
zeynep
Aysu Keskin
aysu-keskin
Cansu Tuman
cansu-tuman
Yusuf Güney
yusuf-güney
Barış Telli
barış
Murat Eken
murat
Berdan Mardin
berdan
Ümit Erdim

ümitt

SURVİVOR FENOMENLER KADROSU

Alper Rende
alper-rende
Buse Plan
buse-plan
Halil İbrahim Göker
halil-ibrahim-göker
Elanur Pat
elanur
Chaby Han
chaby
Kürşat Juan
kürşat

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Aziz Ozan Dilber
aziz
Gizem Avcı
gizem
Aleyna Elibol
aleyna
Asena Demirbağ
asena
Osman Can
osman
Özgür Tetik
özgür
Tunga Sayan
tungaa
Kardelen Kalender
kardelen
Walison
walison

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cansu Tuman güzelliğiyle mest etti! Adem Kılıççı kayıtsız kalamadıCansu Tuman güzelliğiyle mest etti! Adem Kılıççı kayıtsız kalamadı
O sözlere çıldırdı! "Onun bunun karısı olarak..."O sözlere çıldırdı! "Onun bunun karısı olarak..."
Dekolteli pozuna ünlüler beğeni yağdırdıDekolteli pozuna ünlüler beğeni yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
survivor survivor ünlüler Barış Telli gönül ele

En Çok Okunan Haberler

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

Bahçeli'den 'altılı masa'ya ses getirecek 'Erdoğan' çağrısı!

Bahçeli'den 'altılı masa'ya ses getirecek 'Erdoğan' çağrısı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

Galatasaray'ın yeni stoperi belli oluyor!

Galatasaray'ın yeni stoperi belli oluyor!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.