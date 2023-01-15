Survivor 2023 kadrosunda kimler var? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosu

Survivor 2023 kadrosunda bu sene de birbirinden ünlü isimler yer alıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Sevilen televizyon programı bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. TV 8 yayın akışına göre yarışma saat 20:00’da başlayacak. Survivor bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosu ile ekrana gelecek. Peki, Survivor Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosunda kimler var? İşte bu seneki yarışmacılar
Seçkin Piriler
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Barış Telli
Murat Eken
Berdan Mardin
Ümit Erdim
Alper Rende
Buse Plan
Halil İbrahim Göker
Elanur Pat
Chaby Han
Kürşat Juan
Aziz Ozan Dilber
Gizem Avcı
Aleyna Elibol
Asena Demirbağ
Osman Can
Özgür Tetik
Tunga Sayan
Kardelen Kalender
Walison