Survivor 2023 kadrosunda kimler var? İşte Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler kadrosu

Survivor 2023 kadrosunda bu sene de birbirinden ünlü isimler yer alıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Sevilen televizyon programı bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. TV 8 yayın akışına göre yarışma saat 20:00’da başlayacak. Survivor bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosu ile ekrana gelecek. Peki, Survivor Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosunda kimler var? İşte bu seneki yarışmacılar



SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Seçkin Piriler



Zeynep Alkan



Aysu Keskin



Cansu Tuman



Yusuf Güney



Barış Telli



Murat Eken



Berdan Mardin



Ümit Erdim

SURVİVOR FENOMENLER KADROSU

Alper Rende



Buse Plan



Halil İbrahim Göker



Elanur Pat



Chaby Han



Kürşat Juan



SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Aziz Ozan Dilber



Gizem Avcı



Aleyna Elibol



Asena Demirbağ



Osman Can



Özgür Tetik



Tunga Sayan



Kardelen Kalender



Walison





