Yarışmacıların parkur performansı ve ada yaşantısını ekranlara getiren bir macera programı olan Survivor'un 2023 sezonu heyecanla bekleniyor. Survivor 2023 için başvurular başlamıştı. Programda yer alacak 4 ünlü isim belli oldu. Bu sezon Survivor'da "akıl oyunları" olacak. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli mi? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Survivor 2023 programında yer alacak ilk yarışmacı Berdan Mardini oldu. İkinci yarışmacı Ümit Erdim, üçüncüsü Murat Eken, dördüncüsü ise Yusuf Güney oldu.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor programının yeni sezonu merakla bekleniyor. Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Programın, MasterChef'in sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor.

Survivor 2023'te All Star- Fenomenler formatı olacağı iddia edilmişti. Hatta programa katılacak kişilerin isimleri de iddialar arasındaydı. İşte o isimler:

Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Damla Can, Merve Aydın, adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni TikTok fenomeni Cellat.

