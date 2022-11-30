MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu?

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu?

30.11.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 için geri sayım başladı. Yıllardır izleyicisini kaybetmeyen Survivor'da bu sezon format değişikliğine gidilecek. Ayrıca Survivor 2023 sezonunda yer alacağı iddia edilen isimler gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2023 başvuruları devam ediyor. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu?

Survivor 2023 yeni formatla geri dönüyor. Parkur ve ada yaşantısının ekranlara aktarıldığı Survivor programının yeni sezonunda akıl oyunları da olacak. Survivor yarışmacı kadrosunun kimlerden oluşacağı da çok merak ediliyor. Arda Kural'ın, Survivor 2023 için teklif aldığı iddia edildi. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023'ün, MasterChef'in sona ermesinin ardından başlaması planlanıyor. Survivor 2023'ün ocak ya da şubat ayları gibi yayınlanacağı öngörülüyor.

SURVİVOR 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Survivor 2023 başvuruları TV8'in resmi internet adresinden yapılacak.

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu?

SURVIVOR BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İsim soyisim,

Cinsiyet,

E-posta adresi,

Boy ve kilo

İş, ev ve cep telefon numarası

Yaşanan şehir ve semt

Doğum tarihi ve yeri

Memleket

Meslek ve eğitim durumu

Medeni durum ve çocuk bilgisi

Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,

Sigara kullanıyor musunuz,

Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi

Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,

Yüzme biliyor musunuz,

Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,

Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,

Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,

Ödülü ne için harcayacaksınız,

Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,

Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,

Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,

Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,

Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,

Başvuru videosu.

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda şu isimlerin yer alacağı iddia edilmişti;

Stevan Salam

Semih Öztürk

Yaren Alaca

Merve Yalçın

Merve Aydın

Hikmet Tuğsuz

Hakan Hatipoğlu

Furkan Kızılay

Cellat (Özgür Deniz)

Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz

Damla Can

Arda Kural

Ersin Arıcı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müstehcen anlarıyla damga vurmuştu! Minik bikisiyle paylaştıMüstehcen anlarıyla damga vurmuştu! Minik bikisiyle paylaştı
Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi!Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi!
Son hali şaşırttı! Botoks itirafı: "Kilo alınca..."Son hali şaşırttı! Botoks itirafı: "Kilo alınca..."
Anahtar Kelimeler:
survivor Masterchef ele

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.