Survivor 2023 yeni formatla geri dönüyor. Parkur ve ada yaşantısının ekranlara aktarıldığı Survivor programının yeni sezonunda akıl oyunları da olacak. Survivor yarışmacı kadrosunun kimlerden oluşacağı da çok merak ediliyor. Arda Kural'ın, Survivor 2023 için teklif aldığı iddia edildi. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023'ün, MasterChef'in sona ermesinin ardından başlaması planlanıyor. Survivor 2023'ün ocak ya da şubat ayları gibi yayınlanacağı öngörülüyor.

SURVİVOR 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Survivor 2023 başvuruları TV8'in resmi internet adresinden yapılacak.

SURVIVOR BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İsim soyisim,

Cinsiyet,

E-posta adresi,

Boy ve kilo

İş, ev ve cep telefon numarası

Yaşanan şehir ve semt

Doğum tarihi ve yeri

Memleket

Meslek ve eğitim durumu

Medeni durum ve çocuk bilgisi

Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,

Sigara kullanıyor musunuz,

Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi

Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,

Yüzme biliyor musunuz,

Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,

Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,

Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,

Ödülü ne için harcayacaksınız,

Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,

Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,

Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,

Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,

Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,

Başvuru videosu.

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda şu isimlerin yer alacağı iddia edilmişti;

Stevan Salam

Semih Öztürk

Yaren Alaca

Merve Yalçın

Merve Aydın

Hikmet Tuğsuz

Hakan Hatipoğlu

Furkan Kızılay

Cellat (Özgür Deniz)

Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz

Damla Can

Arda Kural

Ersin Arıcı



